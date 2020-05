Ruzowitzky über Olivia Wilde und einen Hauskauf

USA

Kino

Olivia Wilde

Eric Bana

Ruzowitzky

Olivia Wilde

Olivia

Österreich

Wien

Jason Sudeikis

Ruzowitzky

Olivia

Nachdem der Film bereits im Frühjahr in denPremiere feierte, wurde der Streifen am Dienstag erstmals im Wiener Villagegezeigt. Leider waren die Hauptdarsteller – darunterund– verhindert: „Wahrscheinlich hatten sie keine Zeit“, erklärte, „aber vermutlich gab es keinen Vertrag für einen Österreich-Auftritt.“ Trotz Abwesenheit war die schöne Schauspielerin, die 2010 als Stargast bei der KURIER-ROMY inglänzte, Gesprächsthema: „Ich kanntezuvor nicht. Am ersten Drehtag haben wir übergesprochen. Sie hat mir von der Gala erzählt, bei der sie viel Spaß hatte.“ Nachkam die 28-Jährige damals noch mit Ehemann Tao Ruspoli , einem italienischen Grafen. Inzwischen ist sie geschieden und frisch verliebt in Komiker: „ist inLos Angeles ein großer Star. Als wir einander nach ihrer Trennung im Ton-Studio trafen, wurde sie von Paparazzi belagert.“