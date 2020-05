Ruzowitzky: Von Wien nach Hollywood

Ein Teil des Films spielt im dichten Schneetreiben. Schwierig?

Das künstliche Schneetreiben war fürchterlich, weil es mit biologisch abbaubaren Stoffen auf Hefebasis hergestellt wurde. Wenn sich die weißen Hefeflocken mit Feuchtigkeit mischen, entsteht eine klebrige Masse. Das ganze Set sah aus wie in „ Asterix bei den Schweizern“, wo überall der Käse klebt. Alles nicht sehr angenehm.

Ihr Film ist eine Mischung aus Western, Thriller, Noir. Hommage ans Hollywood-Kino?

Ja, wobei mir bewusst war, dass das der klassische Anfängerfehler ist, wenn man seinen ersten (amerikanischen) Film macht: Man glaubt, man muss beweisen, dass man’s genauso machen kann, wie es immer schon gemacht wurde. Das interessiert das Publikum aber nicht, das will etwas Neues. Mein Anspruch war: aus dem US-Unterhaltungskino heraus neue Akzente zu setzen.

Weil Sie von „beweisen“ sprechen: Was wollten Sie in Hollywood beweisen?

Ich wollte beweisen, dass ich mich nicht nur in den relativ gut wattierten europäischen Fördersystemen bewähren kann, sondern auch auf freier Wildbahn –

wo es in vieler Hinsicht um vieles härter zugeht. Da werden ganz harte Rechnungen von Angebot und Nachfrage gemacht: Wer was zahlt, wer auf den Schulden sitzen bleibt.