Weltberühmt jenseits von Österreich

Aber was macht Haneke so besonders? Sein präziser Blick. Sein ungeschönter Zugang. Sein kompromissloses Bekenntnis zur Kunst, seine Ablehnung von Kommerz. Und ein Punkt, den alle Schauspieler, die mit ihm gearbeitet haben, betonen: Seine klaren Bilder, die er vom ersten Drehtag an im Kopf hat. Haneke weiß exakt, was er will. Daher ist es kein Zufall, dass er primär im Ausland Karriere machte und nicht im ständig um Konsens bemühten Österreich.

Auch wenn es dieses Beweises gar nicht mehr bedurft hätte: Dank Haneke – aber auch dank der Erfolge von Stefan Ruzowitzky, Ulrich Seidl, Götz Spielmann oder Karl Markovics – hat der österreichische Film wieder Weltruf. In Österreich selbst ist das Image vielleicht gut, die Besucherresonanz jedoch gar nicht.

Der Film " Michael" von Markus Schleinzer, der vergangenes Jahr in Cannes lief, kam in Österreich auf 6041 Zuschauer. " Spanien" von Anja Salomonowitz, erfolgreich auf der Berlinale, hatte bisher 3793 Besucher. Der beim Publikum erfolgreichste Film seit 2008 war "Echte Wiener" mit 370.761 Zuschauern. So sehr klaffen Außenwahrnehmung und Realität auseinander.