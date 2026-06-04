Russell Crowe der wütendste Mann Hollywoods? Seine schlimmsten Ausraster

"Wer mich kennt, weiß, dass ich für mich selbst einstehe, wenn ich glaube, dass mir Unrecht getan wurde", sagte er gegenüber Entertainment Tonight.

Über Gerrie sagte Crowe: "Er ist nicht verletzt, hat keine blauen Flecken und ist nicht blutig. Seine Ohren werden aber klingeln. Ich bereue nichts von dem, was ich zu ihm gesagt habe."

Dies waren aber nicht die einzigen Vorfälle. Auch sonst zeigte sich Russell Crowe gegenüber Reportern und Fotojägern immer wieder von seiner unhöflichen Seite.

"Man macht immer mal was falsch"

Bereits 2016 hatte Crowe gegenüber der Daily Mail eingeräumt: "Mein Fehler war, dass ich mich vom Druck des schauspielerischen Erfolgs habe mitreißen lassen. Ich war überwältigt." In der Vergangenheit gab der Mime außerdem zu, "extrem sensibel" zu sein und alles sehr ernst zu nehmen, was seine impulsiven Reaktionen erkläre.

2015 sagte er in einem Interview mit Charlie Rose, dass er, weil er die Dinge so ernst nehme, "auch mal nachsichtiger mit sich selbst sein müsse, wenn man sich hin und wieder wie ein Idiot benimmt".

"So etwas passiert eben. Man macht immer mal was falsch", verteidigte er sich da.

Crowe über verbale Attacken auf Fotografen

Bei dieser Gelegenheit betonte der "Gladiator"-Star, niemals einen Fotografen geschlagen zu haben – auch wenn immer wieder entsprechende Gerüchte kursierten. Dennoch scheint er für Paparazzi nichts übrig zu haben, denn Crowe betonte: "Ich habe mir einige der schärfsten verbalen Angriffe für solche Leute aufgehoben. Und jetzt sind sie völlig am Boden zerstört und bluten, wenn sie zu ihrem Redakteur zurückkehren und versuchen, es als etwas Physisches darzustellen, weil ich sie mit einem einzigen Satz emotional zutiefst verletzt habe."