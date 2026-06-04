Zu verkaufen: Dakota Johnson trennt sich von ihrem Traumhaus

Schauspielerin Dakota Johnson trennt sich von ihrem langjährigen Zuhause in Los Angeles. Sie verkauft ihre Villa im Mid-Century Modern-Stil, in dem sie die letzten zehn Jahre gelebt hat. Dakota Johnson: Einblicke in ihr geliebtes "Baumhaus" Johnson hatte die Immobilie Berichten zufolge mit dem Geld gekauft, das sie mit ihrer Hauptrolle in "Fifty Shades of Grey" verdient hatte. 2026 hatte sie geschätzt gute dreieinhalb Millionen US-Dollar für ihr Traumhaus ausgegeben. Nun soll es für sechs Millionen Dollar den Besitzer wechseln.

Das 1947 erbaute Haus mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern wurde von dem renommierten Architekten Carl Maston entworfen und wird laut realtor.com in der Verkaufsanzeige als "Meisterwerk kalifornischer Moderne" beschrieben, in dem warme Hölzer, Sichtbeton und Holzrahmen-Glaswände die Grenze zwischen Innen und Außen verwischen. Die Tochter der Hollywood-Legenden Melanie Griffith und Don Johnson hatte die Villa nach dem Kauf renovieren lassen. Dabei arbeitete sie mit dem renommierten Designbüro Pierce and Ward zusammen, um das Haus in ihren Traumort zu verwandeln. Wie Dakota Johnson in ihrem Haus wohnte, sehen Sie hier: