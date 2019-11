Russell Crowe verlor Zuhause in australischen Buschfeuern

Nachwievor wüten im Osten Australiens verheerende Buschbrände, die bislang mindestens sechs Tote forderten und über 600 Häuser zerstört haben. Unter den Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, befindet sich auch Hollywood-Star Russel Crowe (55).

Sein Grundstück in Coff's Harbour, etwa 530 Kilometer nördlich von Sydney, gehörte zu den Gebieten, die vorige Woche von den katastrophalen Flammen heimgesucht wurden. Am 24. November (Ortszeit) teilte Crowe Videomaterial, das das Ausmaß der Zerstörung zeigt. Er versuche demnach mit einer Gruppe anderer Männer, ausgestattet mit Kettensägen, den Weg von seinem weitläufigen Grundstück zur Hauptstraße des Ortes freizuräumen. "Die Feuer brennen immer noch, Scheite rauchen überall. (...) Wir sind auf halben Weg zu dem Punkt, an dem wir sein sollten", erklärte Crow. Immer wieder würde die Gruppe auf Trümmer und umgefallene Bäume stoßen. Rauchende Stellen würden sich zudem immer wieder entzünden.