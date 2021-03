Russel Crowe trauert um seinen Vater

Er poste dies, weil er wisse, dass es Menschen auf der ganzen Welt gibt, deren Herz er berührt habe, so Rowe weiter. Über die Umstände des Todes machte er keine weiteren Angaben

Beruflich ist Russell Crowe aktuell trotz Coronakrise gut beschäftigt: Er soll in der nächsten "Thor"-Fortsetzung eine noch geheime Rolle übernehmen. An der Seite von Hauptdarsteller Chris Hemsworth als Donnergott werde er in "Thor: Love and Thunder" einen kleinen Auftritt haben, berichteten die US-Branchenblätter Deadline.com und Hollywood Reporter am Montag.