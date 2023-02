Rupert Grint hatte während Harry Potter "keine Zeit" für wichtige Operation

Aktuell ist Grint in der Serie "The Servant" zu sehen. Nach eigenen Worten könnte er sich übrigens vorstellen, seine Rolle als Ron Weasley aus den "Harry Potter"-Filmen in zukünftigen Projekten wieder zu spielen. Es gebe Gespräche über mögliche Neuauflagen oder Fortsetzungen der Filmreihe, sagte Grint 2021 im Entertainment Tonight-Interview. "Bei allem, was gerade passiert, wurde sehr viel darüber geredet, Ron wieder zu spielen. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Figur bin", sagte er.

"Ich glaube, ich hatte anfangs eine sehr seltsame Beziehung zu ihm, aber ich habe das Gefühl, dass viel von mir in ihm steckt." Daher habe er das Bedürfnis, die Figur zu beschützen. Einen Grund, Nein zu einem neuen Film zu sagen, habe er nicht - "ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein", erklärte Grint.