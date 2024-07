Royals "zutiefst betrübt": Williams und Kates Reaktion auf schwere Katastrophe

Williams Vater, König Charles III. , hat in den sozialen Medien indes eine Erklärung zu dem Hurrikan abgegeben.

Das Ehepaar habe privat an die Opfer des Hurrikans "Beryl" gespendet, der kürzlich Gebiete in Jamaika und auf den Cayman-Inseln heimsuchte. Laut der Nachrichtenagentur Reuters starben mindestens 10 Menschen durch den Sturm.

Charles: Meine Familie und ich zutiefst betrübt

"Meine Familie und ich waren zutiefst betrübt, als wir von der schrecklichen Zerstörung erfuhren, die Hurrikan Beryl in der Karibik angerichtet hat", heißt es in der Botschaft des Königs. "Vor allem sprechen wir den Freunden und Familien derjenigen, die auf so grausame Weise ihr Leben verloren haben, unser tief empfundenes Beileid aus."

"Ich habe den außergewöhnlichen Geist der Widerstandsfähigkeit und Solidarität gesehen, den die Menschen in der ganzen Karibik als Reaktion auf solche Zerstörungen an den Tag gelegt haben – ein Geist, der allzu oft gefordert wurde – und deshalb möchte ich auch den Rettungsdiensten und Freiwilligen meinen besonderen Dank aussprechen Unterstützung der Rettungs- und Wiederherstellungsbemühungen", teilte der Monarch weiter mit.