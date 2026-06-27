Wohntraum an französischer Riviera: Urlaubs-Domizil von britischem Royal zu verkaufen
Nur wenige Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts erregten so viel Aufmerksamkeit wie Wallis Simpson. Die Beziehung der zweimal geschiedenen amerikanischen Society-Lady zu König Edward VIII. führte im Dezember 1936 zur Abdankung des britischen Monarchen und ebnete so den Weg für ihre Heirat im darauffolgenden Jahr.
Als Herzog und Herzogin von Windsor verbrachte das Paar den Großteil seines restlichen Lebens im Exil in Frankreich, wo sie die sogenannte Villa Windsor am Rande des Bois de Boulogne in Paris bewohnten. Ihre Urlaube verbrachten der Sohn von Georg V. und seine Frau häufig an der Côte d’Azur.
Nun wird ihr ehemaliges Feriendomizil an der französischen Riviera für umgerechnet rund 33,6 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten.
Wohnen wie die (Ex-)Royals in Südfrankreich
Im Sommer 1934 hatte Wallis Simpson erstmals die französische Riviera besucht. 1938, als sie und der ehemalige König Edward VIII. nach einem fixen Feriendomizil an der Côte d’Azur suchten, wurden sie von der Society-Lady Florence Gould im Hôtel Provençal beherbergt. Das Anwesen, das sie während dieser Zeit bewohnten, ist heute als Villa Jardin bekannt.
Le Provençal am Cap d’Antibes wurde inzwischen in eine ultraluxuriöse Wohnanlage umgewandelt. Neben Apartments und Penthouses umfasst die Anlage exklusive Villen mit Gärten. Darunter auch die Villa Jardin, die zu den bedeutendsten Art-déco-Anwesen der Region zählt.
Einblicke in die famose Villa Jardin
Die Residenz wurde kürzlich von Caudwell Design, einem renommierten Londoner Architekturbüro, neu gestaltet. Die Designer haben bei der Umgestaltung der Villa die bewegte Geschichte des Gebäudes gewürdigt, während sie zeitgenössisches Design einfließen haben lassen (Fotos von der Villa Jardin sehen Sie hier).
Mit einer Wohnfläche von fast 600 Quadratmetern soll das Haus über fünf Schlafzimmer verfügen. Im Obergeschoss befinde sich die ruhige Master-Suite mit zwei begehbaren Kleiderschränken und zwei Badezimmern. Gartenterrassen und private Balkone bieten einen Blick auf das Mittelmeer.
Ein angeschlossenes Gästehaus und ein elf Meter langer Swimmingpool mit Poolhaus runden das Wohnerlebnis ab.
Caudwell Design entschied sich für ein retro-inspiriertes Interieur. Weiße Marmorböden, Buntglasfenster, Seidentapeten und antike Möbel gehören zum Interieur.
Zu kaufen ist Villa Jardin ab sofort für 29 Millionen Euro (rund 33,6 Millionen US-Dollar) erhältlich. Interessenten erhalten Informationen auf der Website von Le Provençal sowie bei Caudwell.
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