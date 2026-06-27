Wohntraum an französischer Riviera: Urlaubs-Domizil von britischem Royal zu verkaufen

Nur wenige Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts erregten so viel Aufmerksamkeit wie Wallis Simpson. Die Beziehung der zweimal geschiedenen amerikanischen Society-Lady zu König Edward VIII. führte im Dezember 1936 zur Abdankung des britischen Monarchen und ebnete so den Weg für ihre Heirat im darauffolgenden Jahr. Als Herzog und Herzogin von Windsor verbrachte das Paar den Großteil seines restlichen Lebens im Exil in Frankreich, wo sie die sogenannte Villa Windsor am Rande des Bois de Boulogne in Paris bewohnten. Ihre Urlaube verbrachten der Sohn von Georg V. und seine Frau häufig an der Côte d’Azur. Nun wird ihr ehemaliges Feriendomizil an der französischen Riviera für umgerechnet rund 33,6 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten.

Wohnen wie die (Ex-)Royals in Südfrankreich Im Sommer 1934 hatte Wallis Simpson erstmals die französische Riviera besucht. 1938, als sie und der ehemalige König Edward VIII. nach einem fixen Feriendomizil an der Côte d’Azur suchten, wurden sie von der Society-Lady Florence Gould im Hôtel Provençal beherbergt. Das Anwesen, das sie während dieser Zeit bewohnten, ist heute als Villa Jardin bekannt. Le Provençal am Cap d’Antibes wurde inzwischen in eine ultraluxuriöse Wohnanlage umgewandelt. Neben Apartments und Penthouses umfasst die Anlage exklusive Villen mit Gärten. Darunter auch die Villa Jardin, die zu den bedeutendsten Art-déco-Anwesen der Region zählt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP Edward, Herzog von Windsor, neben ihm Wallis Simpson.