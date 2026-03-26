Wo wohnen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie eigentlich?

Ausgiebig wurde in den letzten Monaten im Rahmen des Epstein-Skandals (auch) darüber berichtet, dass Andrew Mountbatten-Windsor und seine Ex-Frau Sarah Ferguson aus der glamourösen Royal Lodge geworfen wurden. Andrew wurde daraufhin in die weitaus weniger prestigeträchtige Marsh Farm am Sandringham Anwesen abgeschoben, Fergie wiederum soll (noch) über gar keinen fixen neuen Wohnsitz verfügen und in Luxus-Spa-Ressorts sowie Freunden Unterschlupf suchen. Doch wie sieht es mit dem Wohnsitz ihrer beiden Töchter aus? Wo wohnen Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice eigentlich?

Beatrice: Pendeln zwischen Land und Stadt Prinzessin Beatrice führt ein Leben zwischen ländlicher Idylle und städtischem Komfort, berichtet das britische Magazin Hello!. Während die 37-Jährige, ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und die beiden Töchter, Sienna (4) und Athena (1), überwiegend in einem luxuriösen Farmhaus in den Cotswolds (im Wert von 3,5 Millionen Pfund) wohnen, besitzt sie auch weiterhin eine Wohnung in London. Diese befindet sich laut Hello! in einer abgeschirmten privaten Sektion des historischen St. James's Palace, die der direkten Kontrolle ihres Onkels, König Charles III., untersteht. Die Wohnung in London hatte Beatrice zuvor mit Eugenie geteilt. Trotz ihres Umzugs aufs Land hat Beatrice die Stadtwohnung behalten, um bei beruflichen Verpflichtungen eine zentrale Anlaufstelle zu haben.

Die Nutzung der Londoner Residenz erfolgt auf Basis einer privaten Vereinbarung mit dem Crown Estate. Laut The Independent soll Andrew, immerhin ehemaliger Herzog von York, einst einen Deal mit König Charles ausgehandelt haben. Beatrice und Eugenie müssen Miete zahlen, um ihre Residenzen im Palast beizubehalten. Dieses Wohnmodell, analysiert Hello!, sorgt für eine direkte Kommunikationslinie zwischen Beatrice und ihrem königlichen Onkel.