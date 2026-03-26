Wo wohnen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie eigentlich?
Ausgiebig wurde in den letzten Monaten im Rahmen des Epstein-Skandals (auch) darüber berichtet, dass Andrew Mountbatten-Windsor und seine Ex-Frau Sarah Ferguson aus der glamourösen Royal Lodge geworfen wurden. Andrew wurde daraufhin in die weitaus weniger prestigeträchtige Marsh Farm am Sandringham Anwesen abgeschoben, Fergie wiederum soll (noch) über gar keinen fixen neuen Wohnsitz verfügen und in Luxus-Spa-Ressorts sowie Freunden Unterschlupf suchen.
Doch wie sieht es mit dem Wohnsitz ihrer beiden Töchter aus? Wo wohnen Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice eigentlich?
Beatrice: Pendeln zwischen Land und Stadt
Prinzessin Beatrice führt ein Leben zwischen ländlicher Idylle und städtischem Komfort, berichtet das britische Magazin Hello!. Während die 37-Jährige, ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und die beiden Töchter, Sienna (4) und Athena (1), überwiegend in einem luxuriösen Farmhaus in den Cotswolds (im Wert von 3,5 Millionen Pfund) wohnen, besitzt sie auch weiterhin eine Wohnung in London. Diese befindet sich laut Hello! in einer abgeschirmten privaten Sektion des historischen St. James's Palace, die der direkten Kontrolle ihres Onkels, König Charles III., untersteht.
Die Wohnung in London hatte Beatrice zuvor mit Eugenie geteilt. Trotz ihres Umzugs aufs Land hat Beatrice die Stadtwohnung behalten, um bei beruflichen Verpflichtungen eine zentrale Anlaufstelle zu haben.
Die Nutzung der Londoner Residenz erfolgt auf Basis einer privaten Vereinbarung mit dem Crown Estate. Laut The Independent soll Andrew, immerhin ehemaliger Herzog von York, einst einen Deal mit König Charles ausgehandelt haben. Beatrice und Eugenie müssen Miete zahlen, um ihre Residenzen im Palast beizubehalten. Dieses Wohnmodell, analysiert Hello!, sorgt für eine direkte Kommunikationslinie zwischen Beatrice und ihrem königlichen Onkel.
Eugenie lebt in Portugal und London
Während Beatrice, wie auch die meisten anderen Royals, fest in Großbritannien verwurzelt ist, hat sich ihre Schwester Eugenie bewusst für ein internationales Familienmodell entschieden.
Eugenies Lebensmittelpunkt liegt derzeit in Portugal. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank und ihren beiden Söhnen lebt die 36-Jährige überwiegend in Melides an der portugiesischen Atlantikküste, in einer exklusiven Wohnanlage des CostaTerra Golf and Ocean Club. Der Umzug erfolgte beruflich bedingt.
Ganz auf Großbritannien verzichtet die Prinzessin jedoch nicht. In London verfügt sie weiterhin über einen festen Wohnsitz: Ivy Cottage, ein dreistöckiges Anwesen mit drei Schlafzimmern auf dem Gelände des Kensington Palace. Das vergleichsweise kleine Haus dient ihr als Basis bei offiziellen Terminen und Familienbesuchen in der britischen Hauptstadt.
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