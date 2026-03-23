Queen war "völlig gaga": Experte enthüllt, wie Andrew Königin "zu Dingen nötigte"

Der tiefe Fall von Andrew Mountbatten-Windsor ist in Großbritannien immer noch in aller Munde. Die Times titelt, seine Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal seien für das Königshaus weitaus verheerender als die Abdankung von König Edward VIII. im Jahr 1936. Queen hat "viele rechtliche Grenzen überschritten" Und auch der renommierte Adelsexperte Andrew Lownie erklärt, dass das Verhalten des in Ungnade gefallenen Royals in der Öffentlichkeit größeren Unmut hervorgerufen habe als einst die Abdankungskrise. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich viele fragen, inwiefern Elizabeth II. sich der Fehlritte ihres Sohnes bewusst war.

Der Verfasser des Buchs "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" behauptet im Gespräch mit der Times, die verstorbene Königin habe in ihrer Gunst gegenüber Andrew "viele rechtliche Grenzen überschritten". Andrew "nötigte sie zu Dingen" In Bezug auf Elizabeth sagte er: "Was viele nicht wissen: Am Ende ihres Lebens war sie völlig gaga. Er (Andrew) ging zu ihr und nötigte sie zu Dingen. In den letzten Jahren ihres Lebens hatte Charles also faktisch das Sagen, nicht die Königin." Agenten des Secret Intelligence Service, die sich mit Bedenken wegen Andrews Verhaltens an die königlichen Privatsekretäre wandten, sollen dem Adelsexperten zufolge abgewiesen worden.

Die verstorbene Queen Elizabeth II. soll von Andrews Praktiken gewusst und sie trotz Beschwerden aus dem Personal toleriert haben, hatte Lownie zuvor gegenüber NewsNation behauptet. "Er brachte jahrelang Prostituierte in den Buckingham Palace. Das geschah regelmäßig. Angestellte beschwerten sich bei ihren Vorgesetzten, aber es wurde nichts unternommen", verriet er damals unter anderem (mehr dazu lesen Sie hier). Die Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor zum 2019 verstorbenen Epstein sorgen seit Monaten für Wirbel. Vergangenen Monat wurde er im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal festgenommen. Der Bruder des Königs wird beschuldigt, während seiner Zeit als britischer Handelsgesandter zwischen 2001 und 2011 vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben zu haben.