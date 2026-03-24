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Prinzessin Beatrices Ehe vor dem Aus? Krise inmitten des Epstein-Skandals

Inmitten des Skandals um Ex-Prinz Andrew soll es um Beatrices Ehe mit Edoardo Mapelli Mozzi schlecht bestellt sein.
24.03.2026, 11:36

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Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann bei den Wimbledon Championships 2024.

Als wäre die Degradierung ihrer Eltern Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson angesichts der jüngsten Epstein-Enthüllungen nicht schon demütigend genug, sollen Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi inzwischen in einer Krise stecken. 

Die britische Presse spekuliert gar, ob die Beziehung am Skandal, der das Haus York seit Wochen erschüttert, vielleicht gänzlich zerbrechen könnte.

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Quellen aus dem Umfeld von Beatrice und Edoardo behaupten gegenüber der Daily Mail, dass zwischen dem Paar eine spürbare Distanz herrsche. 

Beatrice von Ehemann im Stich gelassen?

"Es läuft schon länger nicht gut zwischen ihnen, aber Beatrice ist entschlossen, weiterzumachen und einen Weg zu finden", sagt ein Insider über Andrews und Fergies ältere Tochter. "Beatrice ist ganz anders als ihre Schwester. Sie möchte fast naiv das Gute in den Menschen sehen und verschließt die Augen vor unangenehmen Wahrheiten – deshalb hat sie das Verhalten ihres Vaters nicht wahrgenommen, und dasselbe gilt für ihr Vertrauen in Edo."

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"Sie möchte mit ihm zusammenbleiben, aber er [Anmerkung: Edo] scheint immer mehr von Arbeit und Reisen abgelenkt zu sein. Gerade wenn sie ihn am meisten braucht, zieht er sich zurück", fügt der Insider hinzu.

Edoardo Mapelli Mozzis soll um Geschäfte bangen

Auch Society-Expertin Charlotte Griffith stellt in einem Artikel für die Daily Mail fest, dass vor allem Edoardo Mapelli Mozzis ungewöhnliche Abwesenheit während der Epstein-Krise Bände spreche. 

Nach Veröffentlichung der Epstein-Akten begab sich Prinzessin Beatrices Mann im Februar angeblich auf eine längere Geschäftsreise nach Florida. Er dachte offenbar auch nicht daran, seine Reise zu stornieren und nach Hause zu fliegen, um bei seiner Frau zu sein und ihr beizustehen. "Und ich, wie viele andere auch, fand das in einer solchen Krise ziemlich ungewöhnlich", schreibt Griffith.

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Es wirkt fast so, als würde sich Mozzi von Beatrices Familie distanzieren wollen. Eine weitere Quelle deutet an, der 42-Jährige sei "wirklich besorgt, dass seine Schwiegereltern sein Geschäft beeinträchtigen werden". 

Seine Immobilienfirma Banda habe "in letzter Zeit richtig Fahrt aufgenommen und einige großartige Investoren unter den wohlhabenden Cotswolds-Bewohnern gefunden, aber das kostet ihn viel Zeit und Energie. Im Moment dreht sich bei ihm alles nur um ihn selbst. Man muss Beatrice einfach bemitleiden", so der Insider aus dem Umfeld des Ehepaares weiter. 

Die 37-jährige Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi haben 2020 geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Sienna (4) und Athena (1).

Zu den Gerüchten um ihre Ehe haben sich die beiden bisher nicht geäußert.

Andrew Mountbatten-Windsor Sarah Ferguson
kurier.at, spi  | 

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