"Die Königin von Soho heiratet!", frohlockt das britische Magazin Tatler. India Rose James, die dank ihres 329 Millionen Pfund schweren Erbes im Alter von nur 16 Jahren reicher war, als die Queen je wurde, gab im Mai 2025 ihre Verlobung mit dem US-amerikanischen Musiker Daniel Vildósola bekannt. Nun hat das Paar erste Details zu seiner der mit Spannung erwarteten Hochzeit enthüllt.

India Rose James traut sich in Vegas - mit Hunden als Ringträger

Geheiratet wird demnach im Mai. Stattfinden wird die Zeremonie vorerst aber nicht in Großbritannien, sondern in Las Vegas. Generell fällt das Jawort überraschend bescheiden aus. Wie die Kunsthändlerin und ihr Verlobter der Times verrieten, laden sie lediglich 30 bis 40 ihrer engsten Freunde und Verwandten ein. Ihre beiden Hunde fungieren als Ringträger. James" neunjährige Tochter wird eine der Brautjungfern sein.

Eine größere Feier sei für Oktober an einem geheimen Ort in Großbritannien geplant.