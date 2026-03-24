Reicher als die Queen: "Königin von Soho" heiratet - Jawort anders als gedacht
"Die Königin von Soho heiratet!", frohlockt das britische Magazin Tatler. India Rose James, die dank ihres 329 Millionen Pfund schweren Erbes im Alter von nur 16 Jahren reicher war, als die Queen je wurde, gab im Mai 2025 ihre Verlobung mit dem US-amerikanischen Musiker Daniel Vildósola bekannt. Nun hat das Paar erste Details zu seiner der mit Spannung erwarteten Hochzeit enthüllt.
India Rose James traut sich in Vegas - mit Hunden als Ringträger
Geheiratet wird demnach im Mai. Stattfinden wird die Zeremonie vorerst aber nicht in Großbritannien, sondern in Las Vegas. Generell fällt das Jawort überraschend bescheiden aus. Wie die Kunsthändlerin und ihr Verlobter der Times verrieten, laden sie lediglich 30 bis 40 ihrer engsten Freunde und Verwandten ein. Ihre beiden Hunde fungieren als Ringträger. James" neunjährige Tochter wird eine der Brautjungfern sein.
Eine größere Feier sei für Oktober an einem geheimen Ort in Großbritannien geplant.
India Rose James hat aus ihrer früheren Romanze mit dem "Kooks"-Gitarristen Hugh Harris eine Tochter namens Sapphire, die im noblen Portland Hospital zur Welt kam, wo auch Herzogin Meghan ihren Sohn Archie zur Welt brachte.
Opa war Softporno-Verleger - und der reichste Brite
Die 34-Jährige ist die Enkelin des Pornoverlegers und Immobilienmagnaten Paul Raymond.
Der Gründer des Immobilienunternehmens Soho Estates verließ die Schule im Alter von fünfzehn Jahren und arbeitete zunächst auf einem Schiff, bevor er sich selbstständig machte und auf Tourneen nackte Frauen zeigte. 1958 eröffnete James" Großvater mit der "Raymond Revuebar" im Londoner Stadtteil Soho den ersten britischen Nachtclub mit Striptease - was sich als äußerst lukrative Idee erwies. Innerhalb von nur zwei Jahren hatte das Lokal 45.000 zahlende Clubmitglieder.
Zudem gründete der Brite die Paul Raymond Publications, die bis heute noch Softporno-Zeitschriften herausgibt. Mit der Softporno-Zeitschrift Men Only war er 1971 so erfolgreich, dass bald "Escort", "Club International", "Mayfair" und viele weitere Magazine folgten.
In den 1970er Jahren begann der Unternehmer in Immobilien in London, besonders in Soho, zu investieren. Als Eigentümer von rund 400 Immobilien wurde ihm schließlich der Titel "König von Soho" zuteil. 1992 galt er noch vor dem Herzog von Westminster als der reichste Brite.
Paul Raymonds Immobilienunternehmen Soho Estates erbten nach seinem Tod 2008 seine Enkelinnen Fawn und India.
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