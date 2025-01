Williams und Harrys "Ersatzmutter": Wer ist Alexandra Pettifer?

Sie erlaubte dem zwölfjährigen Prinz Harry , auf Schloss Balmoral in Schottland einen Geländewagen zu steuern - während Harry kaum über das Steuerrad schauen konnte, saß sie auf dem Rücksitz und rauchte eine Zigarette. Alexandra Pettifer - besser bekannt unter ihrem früheren Namen Tiggy Legge-Bourke - spielte als Nanny zweifelsfrei eine große Rolle in Harrys und Prinz William s Leben.

Zuletzt wurde ihr Name wieder in mehreren Medien genannt. Aus einem traurigen Grund: Ihr Stiefsohn kam bei dem Anschlag in New Orleans ums Leben. König Charles sei "tieftraurig" über den Tod des 31-jährigen Edward Pettifer , berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am vergangene Woche. Er habe Kontakt mit Pettifers Familie aufgenommen und ihr persönlich sein Beileid ausgesprochen. Sein Halbbruder Tom ist ein Patenkind von Kronprinz William und war einer der Pagen bei dessen Hochzeit im Jahr 2011. Die Familie Pettifer äußerte sich in einer Erklärung "am Boden zerstört" über die Nachricht von Edward Pettifers Tod und würdigte ihn als "wunderbaren Sohn, Bruder, Enkel, Neffen und Freund von so vielen".

Ein laut Ermittlern von der Ideologie der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) "inspirierter" Attentäter war in der Silvesternacht im Ausgehviertel von New Orleans mit einem Auto in die Menschenmenge gerast und hatte 14 Menschen getötet. Der 42-Jährige starb anschließend bei einem Schusswechsel mit der Polizei.

Prinzessin Kate und er seien schockiert und traurig über den tragischen Tod des Mannes, teilte William mit. In Gedanken sei man bei der Familie und all den unschuldigen Menschen, die von dem schrecklichen Anschlag betroffen seien. Legge-Bourke war von 1993 bis 1999 als Kindermädchen im Dienst. Also auch in der Zeit (1997), in der die Mutter der beiden damals jungen Prinzen, Prinzessin Diana, bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen war.