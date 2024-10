William und Kate: Familienurlaub in ihrem privaten Hideaway

Über die Pläne von William und Kate für die Schulferien ihrer Kinder und warum sie Norfolk so lieben, sagte Mills: "Was wir wirklich sehr deutlich gesehen haben, ist, dass in den Schulferien Zeit für die Familie ist. [...] Wir sehen keine öffentlichen Engagements. Und Norfolk, sie lieben es", fügte die Adelsexperte hinzu. "Das ist doch ihr Zufluchtsort, nicht wahr?" Sie fügte hinzu: "Sie können am Strand oder im Wald herumtollen. Es ist atemberaubend dort oben, und sie werden nicht gestört."

William und Kate seien in Norfolk "Teil der Gemeinschaft" und werden von Anrainern nicht belästigt, "deshalb lieben sie es so sehr".