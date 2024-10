Unerwartetes Schlafarrangement von Prinz William und Prinzessin Kate

Denn William und Kate schliefen vor ihrem Umzug nach Windsor laut The Mirror nicht wie die meisten Paare in einem Schlafzimmer im Obergeschoss.

Obwohl das Paar und seine drei Kinder im September 2022 in das Adelaide Cottage auf dem Windsor Estate umzogen, wird ihr ehemaliges Zuhause immer noch als offizieller Wohnsitz der Familie aufgeführt.

"Alle diese königlichen Residenzen im Kensington Palace werden Apartments genannt, was die Leute natürlich sofort denken lässt, dass es sich um Wohnungen handelt, so wie die amerikanische Bezeichnung für ein Apartment", erklärte der verstorbene Royal-Autor Christopher Warwick einmal gegenüber dem OK!-Magazin. "Das sind sie nicht."

Ein Grundriss ihres Hauses in Apartment 1A des berühmten Londoner Gebäudes zeigt, wo sich die Schlafzimmer befanden. Das Hauptschlafzimmer, in dem William und Kate schliefen, befand sich nicht im Obergeschoss, sondern im Erdgeschoss von Apartment 1A im Kensington Palace. Die "Wohnung", die einst das Zuhause von Prinzessin Margaret war, verfügt über 20 Zimmer, vier Stockwerke, einen eigenen Aufzug, einen Fitnessraum und neun Zimmer für das Personal.

Unerwarteter Gast teilt mit William und Kate das Bett

Kürzlich erfuhr man ein weiteres überraschendes Detail über die Schlafzimmerarrangements des Paares: Der Prinz und die Prinzessin von Wales teilen ihr Schlafzimmer mit einem Familienmitglied, das ihnen besonders am Herzen liegt.

Demnach schlafe sein Cockerspaniel Orla oft mit ihm und seiner Frau im Bett, plauderte William aus.

Diese Offenbarung machte der Thronfolger, als er am Donnerstag, dem 17. Oktober, während eines Besuchs am Duchy College in Cornwall den Hund eines Fans traf. Louise Harland, die mit ihrem Hund Jacks dort war, erzählte gegenüber Hits Radio Cornwall: "[William] sagte, dass sein kleiner Hund nachts bei ihnen auf dem Bett schläft, bei ihm und Kate."

Harland fuhr fort, dass William "absolut in meinen kleinen Hund verliebt" gewesen sei. "Er fragte, welche Rasse er sei, und er hat noch nie eine dieser Rassen getroffen, er ist ein Cockerjack, also ist er eine ziemlich einzigartige Kombination."

William habe angemerkt, wie "weich" die Ohren ihres Haustiers seien und habe dem Tier "viel Liebe geschenkt."

Orla war ein Geschenk von Kates Bruder James Middleton, der ebenfalls ein Hundeliebhaber ist. Im Mai 2020 hatte James bekannt gegeben, dass seine Hündin Luna "sechs gesunde kleine Welpen" zur Welt gebracht hatte. Orla wurde Teil der Familie, kurz bevor Williams und Kates Hund Lupo, ebenfalls ein Cockerspaniel, im November 2020 verstorben war. Orla war im Jahr 2022 auf einem Geburtstagsporträt von Prinzessin Charlotte zu sehen.