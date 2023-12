Prinzessin Kate fühlte sich im Kensington-Palast wie "ein eingesperrtes Tier"

Der britische Journalist Omid Scobie schreibt in seinem neuen Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" unter Berufung auf Palastmitarbeiter, dass der Umzug vor allem Kate gut tat, da sie sich wie ein "eingesperrtes Tier im Käfig" gefühlt habe. Der Familie habe es an Privatsphäre gefehlt, weil der Kensington-Palast in der Nähe eines belebten Teils von London liegt, der vor allem bei Touristen beliebt ist.

"Adelaide Cottage, ein (nur für königliche Verhältnisse) 'bescheidenes' Vier-Zimmer-Anwesen, gibt der Familie die Möglichkeit, ein 'normaleres' Leben zu führen", habe Williams und Kates Team Scobie erzählt. Das Cottage wurde laut einem Bericht des US-People-Magazins 1831 von König Wilhelm IV. für seine Frau Adelaide in Auftrag gegeben. Das neue Grundstück der Royals soll etwa 265 Hektar umfassen - und bietet damit viel Platz zum Herumtollen für den royalen Nachwuchs.