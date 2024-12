William musste wegen Louis' neuem Hobby "drastische Maßnahmen" ergreifen

William hatte bereits vor einiger Zeit offenbart, dass Sohn George auf Rockmusik steht und neben AC/DC auch gerne die britischen Legenden Led Zeppelin hört. Louis scheint einen sanfteren Musikgeschmack zu haben.

Bei der Verleihung des Earthshot-Preises im November 2023 in Singapur unterhielt sich William nach einem Auftritt mit den amerikanischen Popstars von "OneRepublic". "Ich kann Ihnen nicht genug danken. Sie waren großartig. Was für ein Start in die Show. Das war unglaublich. Louis, mein Jüngster, liebt Ihre Lieder", plauderte der zukünftige König damals aus.