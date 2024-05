Wieso Kate William früher "Steve" nannte - und ihre anderen frechen Spitznamen für ihn

Prinz William und Prinzessin Kate haben dieses Jahr ihr 13. Hochzeitsjubiläum begangen. Die beiden hatten am 29. April 2011 geheiratet und inzwischen drei gemeinsame Kinder bekommen.

Das Paar gilt als vorbildliches Aushängeschild der Royal Family und soll auch sonst ein gut eingespieltes Team sein. Wobei Kate ihren Mann privat nicht immer "William" nennen soll, sondern den Thronfolger zuweilen mit Spitznamen anspricht, die auf ihre gemeinsame Zeit an der Uni zurückgehen.

Kate nannte William "Steve", um öffentlich über ihn sprechen zu können

Als er noch an der University of St. Andrews in Schottland studiert hat, war der Prinz unter dem Namen William Wales eingeschrieben, aber die Leute nannten ihn "Steve" - damit er auf dem Campus unauffällig bleiben konnte.

Der Spitzname Steve soll Berichten zufolge von Williams Klassenkameraden, Freunden und sogar von Catherine verwendet worden sein - da William und Kate zunächst Freunde waren, bevor sie anfingen, sich zu verabreden und sich ineinander verliebten.

Für die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton hatte es auch Vorteile, William als Steve zu bezeichnen. Dadurch konnte sie ihre Beziehung öffentlich mit Freunden besprechen, ohne dass Außenstehende merkten, dass von Charles' und Dianas Sohn die Rede ist.

Kate nennt William "Glatzkopf"

Im Laufe der Jahre sollen sich in der Beziehung des Paares auch andere Spitznamen für William eingebürgert haben, darunter der freche, aber liebevolle Kosename "Baldy" (deutsch: Glatzkopf) und "Big Willy" (deutsch: großer Willy).