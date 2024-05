Körpersprache-Expertin bemerkt alarmierendes Anzeichen bei William in Bezug auf Kate

Ganz so wohl scheint sich der älteste Sohn von König Charles III. aber nicht zu fühlen, wenn er Details über seine erkrankte Ehefrau mit der Öffentlichkeit teilen muss. Eine Körpersprache-Expertin will erkannt haben, dass William sich durch Fragen nach Kate gestresst fühlt.

Am 30. April reiste Prinz William zu einigen offiziellen Auftritten in den Nordosten Englands. In einem auf X (ehemals Twitter) geposteten Video ist zu sehen, dass William dabei auf Royal-Fans traf und als er nach Kate und ihren Kindern gefragt wurde, antwortete er - wie gewohnt - beschwichtigend: "Alles läuft gut. Danke. Ja, uns geht es gut."

Körpersprache-Expertin: William hält Informationen über Kate zurück

Es würde einige Schlüsselmomente in dem Video geben, die laut Traci Brown darauf hinweisen, dass William möglicherweise unter Druck steht. Es wirke außerdem so, als würde der Thronfolger nicht die volle Wahrheit sagen.

"Wir sehen, wie er seine Lippen zusammenzieht. Das deutet auf Stress hin", erklärte Brown. Außerdem "rollt er sie ein wenig über die Zähne, das kann bedeuten, dass er Informationen zurückhalten will", sagt Brown.

Doch nicht nur Williams Körpersprache zeuge von Angespanntheit. Auf die Frage, wie es den Kindern geht, habe er zurückhaltend geantwortet: "Alles läuft gut."

Es scheint in Summe, dass William besonders vorsichtig sein wollte. Er habe kontrollieren wollen, wie er reagiert und was enthüllt wird - was beim weltweiten Interesse am gesundheitlichen Zustand seiner Ehefrau wohl wenig verwunderlich ist.