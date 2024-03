Wie Meghan und Harry Kate-Skandal nutzen könnten, um Charles' Gunst zu gewinnen

"Ich habe mit ihm gesprochen. Und ich bin so schnell wie möglich in ein Flugzeug gesprungen, um ihn zu besuchen", erklärte Harry gegenüber einem US-amerikanischen Journalisten. "Sehen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen, ihn zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen - dafür bin ich dankbar", schilderte Harry, der sich über Charles' Gesundheitszustand bedeckt halten wollte: "Das bleibt zwischen ihm und mir."