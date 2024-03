Boris Johnsons Schwester stellt Echtheit von Kate-Video infrage

Um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate gibt es seit Wochen Gerüchte und Spekulationen.

Rund eine Woche nach der Veröffentlichung eines aufsehenerregenden bearbeiteten Fotos der britischen Prinzessin Kate sind am Montag neue Aufnahmen der Princess of Wales veröffentlicht worden, die sie an der Seite von Prinz William zeigen.

Boris Johnsons Schwester zweifelt an Echtheit der Aufnahmen von Kate Auf einem Video, das unter anderem von der Boulevardzeitung Sun veröffentlicht wurde, und auf einem Foto ist Kate vor einem Bauernmarkt in Windsor. Jetzt zweifelt aber keine Geringere als Boris Johnsons Schwester an der Echtheit der Aufnahmen.

Rachel Johnson, die Schwester des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson, behauptet, dass sie glaubte, Kate sei gar nicht beim Bauernmarkt gewesen, nachdem sie in einem Video von Kate sogenannte "red Flags" - also Warnzeichen - entdeckt haben will. Das Video hatte zuvor Online-Spekulationen um ihre Gesundheit und Abwesenheit vom Rampenlicht befeuert und Johnson gibt zu, dass sie sich selbst gefragt habe, ob die Aufnahmen echt seien oder nicht. Und ob William und Kate, die derzeit so viel Wert auf ihre Privatsphäre legen, die Veröffentlichung des Videos wirklich zugelassen hätten. Es fiel ihr schwer zu glauben, dass sie Kate wirklich mit einer Einkaufstasche herumlaufen sah. Die Kolumnistin stellte sogar "ihren eigenen Verstand" infrage, gestand Johnson in einem von ihr für den Evening Standard verfassten Kommentar.

Was sie an dem Video zum Zweifeln brachte: "Kein Ehemann und schon gar nicht ein wohlerzogener Prinz würde zulassen, dass eine Frau, die sich erholt, irgendetwas trägt, geschweige denn eine prall gefüllte Plastiktüte mit Lebensmitteln", lautet die Meinung von Boris Johnsons Schwester. "Zweitens sah die Frau überhaupt nicht wie Kate aus. Sie war jünger, schlanker, schneller – fast eine wandelnde Werbung für Bauchoperationen." Sie habe einen Kunstexperten befragt, der Berichten zufolge auch Zweifel daran äußerte, ob das Video wirklich den Prinzen und die Prinzessin von Wales zeigt, und nannte die gefilmten Personen "Doppelgänger" - und keine sehr guten. Frau in Video Kates Doppelgängerin Heidi Agan? Nelson Silva, der das besagte Video gedreht hat, bestätigt jedoch, dass es sich bei dem Paar definitiv um William und Kate handelt, nachdem in den sozialen Medien gemunkelt wurde, dass es sich bei der Frau in dem Clip möglicherweise um Kates berüchtigtes Lookalike Heidi Agan handelt. Doch auch die bestreitet die Spekulationen.

"Offensichtlich gab es einige Spekulationen darüber, ob Kate und William in diesem Filmmaterial und den Standbildern zu sehen waren. Tatsächlich sind meine eigenen sozialen Medien verrückt geworden, weil die Leute denken, dass ich es bin", sagte Agan zu The Mirror, "aber ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Ich war zu der Zeit in der Arbeit, also weiß ich, dass ich das nicht bin. Ich glaube zu 100 Prozent, dass das in diesem Video Kate Middleton und William sind."