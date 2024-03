Nach Verschwörungstheorien: Prinzessin Kates Geheimplan enthüllt

Die Prinzessin von Wales erwägt nach ihrer Bauchoperation einen überraschenden offiziellen Auftritt in der nächsten Woche – viel früher als geplant, berichtet das britische Hello!-Magazin.

Offiziellen Angaben des Palasts zufolge hieß es eigentlich, dass Kate nicht plane, vor dem Ende der Osterferien zu ihren königlichen Pflichten zurückzukehren, jetzt geht man aber davon aus, dass sie sich ihrer Familie bereits beim traditionellen Ostersonntagsgottesdienst in Windsor anschließen könnte.

Myers verriet bei dieser Gelegenheit, dass es "eine eindeutige Möglichkeit" gebe, dass sich Kate am Ostersonntag zu dem Rest der königlichen Familie in der St.-Georgs-Kapelle gesellen werde und die Öffentlichkeit sie wahrscheinlich mit den anderen Royals auf dem Weg zur Kirche sehen wird.

In einer Folge des "A Right Royal Podcast", sprachen die Moderatorin Andrea Caamano und die Royals-Redakteurin von Hello!, Emily Nash , mit dem königlichen Korrespondenten des Daily Mirror, Russell Myers , über Kates vermeintlichen Pläne.

Den möglichen Auftritt bezeichnet er als einen "der kleinen Schritte ihrer Wiedereinführung in königliche Pflichten."

William und Kate haben "nicht gut" auf Verschwörungstheorien reagiert

Russell Myers verriet außerdem, dass Prinz William und Kate sich an ihre früheren vertrauenswürdigen Mitarbeiter sowie an ihr aktuelles Team gewandt haben sollen, um Rat zu erhalten, wie sie Catherines Rückkehr ins Rampenlicht am besten bewältigen können.

"Sie lernen, sich auf ihre Hilfe und ihren Rat zu stützen", sagte er. "Und das ist kein Wunder, denn sie sind mitten in diesem gewaltigen Sturm gefangen. Sie haben nicht wirklich gut darauf reagiert", fügte der Royal-Experte in Bezug auf Verschwörungstheorien, die in den vergangenen Wochen um Kates gesundheitlichen Zustand und ihren Aufenthaltsort kursierten.