Wie Charles Kate inspiriert haben könnte, mit ihrer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit zu gehen

Wer berühmt ist, kann nicht im Privaten schwer krank sein. Es fällt auf, dass man abtaucht. Oder es fällt auf, dass man krank aussieht. Aber so manche Prominente geht damit nicht nur notgedrungen, sondern bewusst an die Öffentlichkeit - um die Wahrnehmung von Erkrankungen zu fördern und um anderen Betroffenen Mut zu machen.

Nun ist nicht bekannt, ob Prinzessin Kate diesen Schritt in die Öffentlichkeit am 22. März freiwillig tat. Fest steht aber: Sie bekommt viel Lob und Beachtung dafür, derart über ihre Krebserkrankung zu sprechen. Und wird damit ein Vorbild für Betroffene.

Die Prinzessin ist nicht alleine in ihrer neuen Vorbildrolle. Auch ihr Schwiegervater, König Charles III. , ist an Krebs erkrankt, wie der Palast Anfang Februar mitteilte. Er unterzieht sich ebenfalls einer Behandlung und hat alle öffentlichen Auftritte bis auf Weiteres abgesagt. Er hatte nach der Videobotschaft der Prinzessin erklärt, er sei "stolz" auf Kate, die mit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose "Mut" bewiesen habe.

Kate hat vor in einer weltweit beachteten Videobotschaft offengelegt, dass bei ihr nach einer Operation Mitte Jänner im Bauchraum Krebs gefunden worden war. Auf Rat ihres Ärzteteams bekomme sie vorsorglich eine Chemotherapie. "Das war natürlich ein riesiger Schock, und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um das im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen", sagte Kate dazu.

Unterstützung der Öffentlichkeit

Charles verbinde viel mit Kate. Er könnte sie dazu inspiriert haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, schreibt die britische Zeitung Mirror. "Um ehrlich zu sein, sprechen er und William sehr regelmäßig miteinander, aber jetzt ruft der König täglich an, um sich zu vergewissern, dass es Catherine gut geht", zitiert das Magazin Vanity Fair einen Freund der Familie.

Charles stehe "zu 100 Prozent" hinter Kates Videobotschaft an die Welt. "Sie hatte schon immer ein enges Verhältnis zu Charles, aber das hat sie noch näher zusammengebracht", so der namentlich nicht genannte Insider. "Charles verehrt Kate und hat so viel Respekt vor ihr und dem Mut, den sie in dieser Situation bewiesen hat. Die vielen Botschaften der Unterstützung, die er erhalten hat, haben ihn ermutigt, und er wusste, dass Kate die gleiche Unterstützung von der Öffentlichkeit erhalten würde."