Prinz William, Prinzessin Kate, seinerzeit auch Queen Elizabeth II. oder, geht man noch weiter zurück, die Queen Mum: Wenn es um das Ranking der beliebtesten Royals geht, finden sich auf den ersten Plätzen stets dieselben Namen. Doch das könnte sich bald ändern. Denn derzeit scheint sich ein neuer Darling, ja vielleicht sogar Star innerhalb der britischen Königsfamilie, abzuzeichnen. Dabei handelt es sich um jemanden, den bislang selbst große Royal-Fans nicht am Schirm hatten: nämlich den 18-jährigen James, Earl of Wessex.

Wer ist James, Earl of Wessex? Der am 17. Dezember 2007 geborene Sohn von Prinz Edward, Duke of Edinburgh, und Sophie, Duchess of Edinburgh, ist der jüngste Enkel von Elisabeth II.. Anders ausgedrückt: Er ist der Neffe von König Charles III. und Cousin von Prinz William. James' Kindheit verlief lange bewusst außerhalb des Rampenlichts. Anders als viele Royals seines Alters wuchs er ohne Prinzentitel auf – obwohl er diesen rechtlich eigentlich führen dürfte. Seine Eltern entschieden sich früh dafür, ihm und seiner Schwester Lady Louise Windsor ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. James nutzt daher den Höflichkeitstitel Earl of Wessex und wurde nie gezielt als öffentliche Figur aufgebaut. Er gehört daher auch nicht zu den "Working Royals". Eine Rolle, mit der James bis heute nicht zu hadern scheint. Der junge Mann scheint sich im Hintergrund – und im Schatten seiner berühmten Verwandten – wohlzufühlen. Privatsphäre dürfte ihm wichtiger sein als das Rampenlicht sowie diverse royale Vorteile.

Bescheiden, höflich, bodenständig ... Genau diese Bescheidenheit ist es auch, die James – ironischerweise – nun so viel Aufmerksamkeit einbringt. Die Wirkung, die er seit geraumer Zeit bei seltenen öffentlichen Anlässen erzielt, ist bemerkenswert. Besonders beim traditionellen Ostergottesdienst der Königsfamilie auf Schloss Windsor stand James, wenn auch unbeabsichtigt, im Fokus des öffentlichen Interesses. Beobachter lobten sein sicheres, höfliches Auftreten, seine natürliche Freundlichkeit und die selbstverständliche Art, mit der er sich unter den Senior Royals bewegte. Viele Briten fühlten sich dabei an seinen Großvater Prinz Philip erinnert – nicht nur optisch, sondern auch durch seine zurückhaltende, bodenständige Ausstrahlung.

... und vor allem frei von Skandalen Insbesondere im Zusammenspiel mit seinen Eltern wird deutlich, wie stark James familiär geprägt ist. Er gilt als aufmerksam, respektvoll und eng verbunden mit seinem Vater Prinz Edward, der selbst lange als unterschätztes Mitglied der Königsfamilie galt. In Zeiten, in denen das Königshaus mit Imageproblemen, internen Spannungen und Vertrauensverlusten zu kämpfen hat, wirkt James auf viele Beobachter wie ein unaufgeregter Gegenpol: jung, unprätentiös und frei von Skandalen - womit er sich problemlos in die neue Royals-Generation im Stil von William, Kate und deren Kinder einfügt. Gleichzeitig unterscheidet er sich klar von anderen Royals seines Alters, etwa von Prinz George. Während der 12-Jährige sowie seine Geschwister schrittweise an ihre künftige Rollen herangeführt werden, ist für James weiterhin keine Zukunft als sogenannter "Working Royal" vorgesehen. Er soll – so der erklärte Wunsch seiner Eltern – später einen zivilen Beruf ergreifen und ein eigenständiges Leben außerhalb offizieller königlicher Pflichten führen. Auch wenn sich James theoretisch noch dafür entscheiden könnte, den Titel Prinz zu führen, deutet aktuell nichts darauf hin, dass er dies tatsächlich tun wird.