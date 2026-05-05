94-jährige Prinzessin Astrid nahm wieder Termin wahr
Sie ist 94 Jahre alt und immer noch im Zeichen der Krone unterwegs: Zum 50-jährigen Bestehen der Organisation Dysleksi Norge ließ es sich die norwegische Prinzessin Astrid nicht nehmen, gemeinsam mit ihrem Neffen Haakon vorbeizuschauen.
"Seit 50 Jahren setzt sich Dysleksi Norge für die Rechte aller Menschen mit Lese-, Rechtschreib-, Rechen- und Sprachschwierigkeiten ein. Kronprinz Haakon und Prinzessin Astrid nahmen an der Jubiläumsfeier im Osloer Rathaus teil. Als Schirmherrin von Dysleksi Norge verfolgt Prinzessin Astrid die Arbeit der Organisation seit vielen Jahren", kommentierte der Palast eine Reihe an Fotos auf Instagram.
Pause wegen Lungenentzündung
Erst vor wenigen Wochen war Astrid nach Angaben des Palastes zufolge wegen einer Lungenentzündung behandelt worden. Die ältere Schwester von König Harald V. befinde sich auf dem Weg der Besserung, teilte das Königshaus Ende März der Nachrichtenagentur NTB mit. Auch über einen Krankenhausaufenthalt der Prinzessin war berichtet worden.
Mitte März hatte der Palast mitgeteilt, dass Astrid den Staatsbesuch des belgischen Königspaares aus gesundheitlichen Gründen nicht begleiten könne. Astrid ist nach wie vor aktive Repräsentantin des Königshauses und ist bei öffentlichen Anlässen zu sehen.
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