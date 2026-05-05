94-jährige Prinzessin Astrid nahm wieder Termin wahr

Sie ist 94 Jahre alt und immer noch im Zeichen der Krone unterwegs: Zum 50-jährigen Bestehen der Organisation Dysleksi Norge ließ es sich die norwegische Prinzessin Astrid nicht nehmen, gemeinsam mit ihrem Neffen Haakon vorbeizuschauen.

"Seit 50 Jahren setzt sich Dysleksi Norge für die Rechte aller Menschen mit Lese-, Rechtschreib-, Rechen- und Sprachschwierigkeiten ein. Kronprinz Haakon und Prinzessin Astrid nahmen an der Jubiläumsfeier im Osloer Rathaus teil. Als Schirmherrin von Dysleksi Norge verfolgt Prinzessin Astrid die Arbeit der Organisation seit vielen Jahren", kommentierte der Palast eine Reihe an Fotos auf Instagram.