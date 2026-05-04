Forest Lodge: Was Williams und Kates neues Haus laut Adelsexperten so perfekt macht

Copyright-Hinweis öffnen/schließeDer britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate wagten im vergangenen Jahr einen Neuanfang - und wechselten mit ihren drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8), innerhalb des weitläufigen Parks um Schloss Windsor die Bleibe. Bei der großzügigen Forest Lodge, die sie seitdem bewohnen, handelt sich um ein repräsentatives Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen.

"Kate hat sich in königlichen Residenzen unwohl gefühlt"

Die britische Adelsexpertin und Autorin Katie Nicholl glaubt, dass das neue Anwesen perfekt zu den Royals passt. "Es liegt günstig in der Nähe von Windsor und ist nah genug an London, falls sie dort beruflich zu tun haben. Außerdem liegt es näher an Kates Eltern, von denen wir wissen, dass sie ein so wichtiger Teil ihres Lebens sind. Sie scheinen kleinere Residenzen zu bevorzugen; Häuser, die eine intimere familiäre Atmosphäre bieten als riesige, prunkvolle Paläste. Forest Lodge ist kein kleines Anwesen, aber es hat nicht denselben Umfang wie beispielsweise Apartment 1A im Kensington Palace", sagt sie im Gespräch mit der Zeitung The Mirror.