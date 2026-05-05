Nach Baby-News bei Eugenie: Fergie zu Schritt "gegen ihre Natur" gezwungen

Die britische Königsfamilie wächst: Prinzessin Eugenie (36) und ihr Mann Jack Brooksbank (40) erwarten ihr drittes Kind. Das teilte der Buckingham-Palast am Montag im Kurznachrichtendienst X mit. "Seine Majestät, der König, wurde informiert und ist hocherfreut über die Nachrichten", hieß es weiter. Das Paar hat mit den Söhnen August (5) und Ernest (2) bereits zwei Kinder. Prinzessin Eugenie wird wieder Mama Der Palast postete ein Foto der beiden, wie sie ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Geschwisterchens in den Händen halten. Die beiden seien "sehr aufgeregt". Ob es wieder ein Bub wird oder dieses Mal ein Mädchen, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Eugenie ist die jüngere Tochter von Ex-Prinz Andrew (66), einem Bruder von König Charles III. (77). Ihre Mutter ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66), besser bekannt als "Fergie". Das neue Familienmitglied wird nach der Geburt von Prinzessin Beatrices Tochter Athena Mapelli Mozzi im Jänner 2025 das fünfte Enkelkind des ehemaligen Herzogs und der Herzogin von York sein.

Letztere hatte sich zuletzt aufgrund des Jeffrey-Epstein-Skandals aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr genauer Aufenthaltsort ist offiziell nicht bekannt, seit sie und Andrew aus der Royal Lodge ausziehen mussten. Im April wurde Sarah Ferguson erstmals seit Monaten in einem luxuriösen Skiresort in Österreich gesehen. Berichtet wurde bisher, dass sie zu ihren beiden Töchtern nach wie vor Kontakt pflege. Nach der Schwangerschaftsverkündung von Tochter Eugenie könnte Fergie Experten zufolge aber keine andere Wahl bleiben, als sich aus dem Leben von Eugenie und Beatrice zurückzuziehen. Fergie während Eugenies Schwangerschaft zu Stillschweigen gezwungen? Fergies Verbindung zu Epstein dürfte sie angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit, die ihrer jüngeren Tochter aufgrund der erneuten Schwangerschaft zuteil wird, dazu zwingen, sich noch zurückhaltender zu verhalten. Das behauptet zumindest Royal-Experte Richard Fitzwilliams.