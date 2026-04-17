Skiort in Österreich: Fergies Geheimversteck inmitten von Epstein-Skandal aufgedeckt

Ihre Freundschaft zu Jeffrey Epstein hat Sarah Ferguson ihren Ruf, ihren Titel und ihr kommodes Leben in der Royal Lodge gekostet. Wie auch ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor musste die ehemalige Herzogin von York aus dem Luxus-Anwesen ausziehen. Sarah Ferguson ist untergetaucht Aus der Öffentlichkeit hat sich "Fergie" zurückgezogen. Zuletzt wurde sie bei der Taufe ihrer Enkelin Athena am 12. Dezember in London gesichtet. Ihre Teilnahme an dem Familienfest war inoffiziell: Fergie tat damals ihr Bestes, um unbemerkt zu bleiben. Sie "saß zusammengesunken im Fond eines Mercedes-Vans mit abgedunkelten Scheiben", berichtet Mirror über ihr Eintreffen in der Chapel Royal im St. James's Palace (dazu mehr).

Luxus-Skiort in Österreich dient als Versteck Wo genau sie sich seit ihrem Auszug aus der Royal Lodge aufhält, war bisher nicht bekannt. Die Daily Mail hatte aber erst vor wenigen Tagen berichtet, die Ex-Herzogin würde dank der Unterstützung prominenter Freunde die Welt bereisen. Angeblich besitze sie drei Prepaid-Mobiltelefone, zwischen denen sie wechselt, um unauffällig zu bleiben und nicht geortet werden zu können. Nun sorgt ein Bericht der britischen Sun für Aufsehen: Demnach soll sich Sarah Ferguson derzeit in Österreich aufhalten. Fotos zeigen sie in einem luxuriösen Skiort in den Alpen (zu sehen hier).