Die ältesten sind 90 Jahre alt: Seltenes Gruppenfoto der Working Royals
Anlässlich des hundertsten Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II am 21. April versammelten sich die arbeitenden Mitglieder der britischen Königsfamilie ("Working Royals") zu einem Gruppenfoto im Buckingham Palast. Darunter befinden sich auch Prinz William und Prinzessin Kate, die mit 43 bzw. 44 Jahren die Nesthäkchen dieser elitären Gruppe sind.
Zuletzt gab es 2023, nach der Krönung von König Charles III, ein ähnliches Foto.
Die ältesten "Working Royals" sind 89 und 90 Jahre alt
Am Foto sind also all jene Royals zu sehen, die das Erbe der Queen offiziell und pflichtbewusst weiterführen.
Im Zentrum des Bildes stehen natürlich König Charles III., der älteste Sohn von Queen Elizabeth, und seine Frau, Königin Camilla. Beide übernehmen heute die Hauptverantwortung für die Repräsentation der britischen Krone. Außerdem posierten für das Foto:
- links hinten: Prinz Richard (81), Herzog von Gloucester, und seine Ehefrau, Hezrogin Birgitte (79)
- daneben: William sowie Kate, Prinz und Prinzessin von Wales. William ist Charles' ältester Sohn
- rechts von Charles und Camilla: Prinzessin Anne (75), die Schwester von König Charles III.
- rechts hinten: Prinz Edward (62), jüngster Bruder von Charles, sowie seine Ehefrau, Herzogin Sophie (61)
- vorne sitzend: Herzog Eduard von Kent (90), ein Onkel 2. Grades von Charles, sowie Prinzessin Alexandra (89), Cousine von Queen Elizabeth II.
Nicht anwesend waren freilich Prinz Andrew, dem nach der Epstein-Affäre sämtliche royalen Titel entzogen wurden, sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan, die sich 2020 freiwillig von den royalen Pflichten zurückzogen, um in den USA ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Prinz William ist somit der einzige der acht Enkelkinder von Queen Elizabeth, der derzeit offizielle königliche Pflichten wahrnimmt.
"Das Königshaus ist keine Art Wohnungsbauverein für entfernte Verwandte", zitiert der Evening Standard eine Quelle zur Haltung des Königs (via people.com), der die Zahl der arbeitenden Royals bewusst begrenzt halten möchte.
Diese strikte Haltung hat König Charles bereits seit seiner Thronbesteigung unterstrichen. Ziel sei es, die Zahl der finanziell vom Königshaus abhängigen Mitglieder zu reduzieren. Dazu zählen auch jene, deren Wohnräume durch die Monarchie subventioniert werden. Langfristig sollen solche Abhängigkeiten vollständig aufgelöst werden, berichtete der Evening Standard 2023.
Der Begriff "Working Royals" bedeutet auf Deutsch etwa "arbeitende Mitglieder des Königshauses". Damit sind jene Angehörigen einer Monarchie – vor allem bekannt aus dem britischen Königshaus – gemeint, die offiziell im Dienst der Krone stehen und regelmäßig öffentliche Aufgaben übernehmen. Dazu gehören zum Beispiel:
- Repräsentative Auftritte im In‑ und Ausland
- Teilnahme an Staatsakten, Zeremonien und Empfängen
- Schirmherrschaften für Wohltätigkeitsorganisationen
- Unterstützung des Monarchen bei offiziellen Pflichten
"Working Royals" werden deswegen meist auch aus öffentlichen Mitteln finanziert.
Wichtig ist aber: Nicht jedes Familienmitglied eines Königshauses ist automatisch ein "Working Royal". Einige Royals haben keine offiziellen Aufgaben, gehen zivilen Berufen nach oder ziehen sich bewusst aus dem königlichen Dienst zurück, wie beispielsweise Harry und Meghan seit 2020.
Die jüngere Generation und ihre Rolle
Während William und Kate weiterhin zentrale Rollen in der Monarchie einnehmen, bleibt unklar, wie sich die jüngere Generation positionieren wird, gibt people.com zu bedenken. Die Kinder von Prinz Edward und Sophie, Lady Louise Windsor sowie James, Earl of Wessex, wurden bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Biograf Sean Smith erklärte gegenüber GB News im Jahr 2025: "Ich glaube, Sophie – und Edward – haben sorgfältig darauf geachtet, ihre Kinder auf ein Leben außerhalb der arbeitenden königlichen Familie vorzubereiten."
Auch Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, die Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, treten nur gelegentlich bei royalen Veranstaltungen in Erscheinung. Sie führen ein weitgehend privates Leben und haben sich nach den Skandalen um ihre Eltern aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Berichten zufolge werden sie aber auch von Thronfolger William bewusst gemieden.
Williams und Kates Kinder – George (12), Charlotte (10) und Louis (7) – sind natürlich noch zu jung, um für die britische Krone zu arbeiten.
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