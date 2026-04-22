Anlässlich des hundertsten Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II am 21. April versammelten sich die arbeitenden Mitglieder der britischen Königsfamilie ("Working Royals") zu einem Gruppenfoto im Buckingham Palast. Darunter befinden sich auch Prinz William und Prinzessin Kate, die mit 43 bzw. 44 Jahren die Nesthäkchen dieser elitären Gruppe sind. Zuletzt gab es 2023, nach der Krönung von König Charles III, ein ähnliches Foto.

Die ältesten "Working Royals" sind 89 und 90 Jahre alt Am Foto sind also all jene Royals zu sehen, die das Erbe der Queen offiziell und pflichtbewusst weiterführen.

Im Zentrum des Bildes stehen natürlich König Charles III., der älteste Sohn von Queen Elizabeth, und seine Frau, Königin Camilla. Beide übernehmen heute die Hauptverantwortung für die Repräsentation der britischen Krone. Außerdem posierten für das Foto: links hinten: Prinz Richard (81), Herzog von Gloucester, und seine Ehefrau, Hezrogin Birgitte (79)

(81), Herzog von Gloucester, und seine Ehefrau, Hezrogin (79) daneben: William sowie Kate, Prinz und Prinzessin von Wales. William ist Charles' ältester Sohn

rechts von Charles und Camilla: Prinzessin Anne (75), die Schwester von König Charles III.

(75), die Schwester von König Charles III. rechts hinten: Prinz Edward (62), jüngster Bruder von Charles, sowie seine Ehefrau, Herzogin Sophie (61)

vorne sitzend: Herzog Eduard von Kent (90), ein Onkel 2. Grades von Charles, sowie Prinzessin Alexandra (89), Cousine von Queen Elizabeth II. Nicht anwesend waren freilich Prinz Andrew, dem nach der Epstein-Affäre sämtliche royalen Titel entzogen wurden, sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan, die sich 2020 freiwillig von den royalen Pflichten zurückzogen, um in den USA ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Prinz William ist somit der einzige der acht Enkelkinder von Queen Elizabeth, der derzeit offizielle königliche Pflichten wahrnimmt.

"Das Königshaus ist keine Art Wohnungsbauverein für entfernte Verwandte", zitiert der Evening Standard eine Quelle zur Haltung des Königs (via people.com), der die Zahl der arbeitenden Royals bewusst begrenzt halten möchte. Diese strikte Haltung hat König Charles bereits seit seiner Thronbesteigung unterstrichen. Ziel sei es, die Zahl der finanziell vom Königshaus abhängigen Mitglieder zu reduzieren. Dazu zählen auch jene, deren Wohnräume durch die Monarchie subventioniert werden. Langfristig sollen solche Abhängigkeiten vollständig aufgelöst werden, berichtete der Evening Standard 2023.

Was bedeutet "Working Royals"? Der Begriff "Working Royals" bedeutet auf Deutsch etwa "arbeitende Mitglieder des Königshauses". Damit sind jene Angehörigen einer Monarchie – vor allem bekannt aus dem britischen Königshaus – gemeint, die offiziell im Dienst der Krone stehen und regelmäßig öffentliche Aufgaben übernehmen. Dazu gehören zum Beispiel: Repräsentative Auftritte im In‑ und Ausland

Teilnahme an Staatsakten, Zeremonien und Empfängen

Schirmherrschaften für Wohltätigkeitsorganisationen

Unterstützung des Monarchen bei offiziellen Pflichten "Working Royals" werden deswegen meist auch aus öffentlichen Mitteln finanziert. Wichtig ist aber: Nicht jedes Familienmitglied eines Königshauses ist automatisch ein "Working Royal". Einige Royals haben keine offiziellen Aufgaben, gehen zivilen Berufen nach oder ziehen sich bewusst aus dem königlichen Dienst zurück, wie beispielsweise Harry und Meghan seit 2020.