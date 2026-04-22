Am 21. April wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. Die 2022 verstorbene Monarchin wurde an diesem Tag in Großbritannien in Form zahlreicher Veranstaltungen geehrt. So versammelte sich beispielsweise die Königsfamilie im Buckingham Palast, um die Queen zu ehren. Eingeladen waren neben Wohltätigkeitsorganisationen auch einige der ältesten Bürger Großbritanniens, die ebenso am 21. April 100 Jahre alt werden. Doch einer fehlte: Prinz Harry, der abtrünnige Enkel der Queen. Auch veröffentlichte er in den sozialen Medien keine Hommage an seine geliebte Großmutter.

Harry schickte Blumen an das Grab der Queen Trotz des Verzichts auf ein öffentliches Gedenken an die Queen vergaß Harry nicht, ihr an diesem Ehrentag Tribut zu zollen. Laut dem Magazin People zog Harry eine persönliche Geste vor: Er ließ Blumen an die Grabstätte der Queen in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor schicken. Dort fand Elizabeth II. ihre ewige Ruhe – an der Seite ihres Ehemanns Prinz Philipp sowie der Queen Mum und ihrer Schwester Prinzessin Margaret. People berichtet zudem, dass Harry bei seinen Besuchen in Großbritannien regelmäßig die Grabstätte der Queen aufsucht. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich Harry trotz der räumlichen Distanz (er lebt mit seiner Familie in den USA) als auch dem Zerwürfnis mit dem Rest der königlichen Familie seiner Großmutter nach wie vor sehr verbunden fühlt. Es ist bekannt, dass die beiden eine besonders enge Verbindung zueinander pflegten.

William und Kate gedenken der Queen auf Instagram Thronfolger Prinz William sowie seine Ehefrau Prinzessin Kate entschlossen sich, der Queen auf ihrem offiziellen Instagram-Account zu gedenken – und zwar mit einer Bilderserie. Die Fotos zeigen Elizabeth II. sowohl in jungen als auch älteren Jahren, meist an der Seite von König Charles III., William, Kate sowie deren Kindern. Dazu schrieben der Prinz und die Prinzessin: "Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. - eine Erinnerung an eine Frau, die durch ihr lebenslanges Engagement Generationen inspiriert hat."