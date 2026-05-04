Am 6. Mai feiert der ältere Spross von Prinz Harry und Herzogin Meghan, Prinz Archie, seinen siebten Geburtstag. Obwohl er in Großbritannien zur Welt kam, hatte er nicht oft Gelegenheit, seinen Opa König Charles III. persönlich zu treffen - aufgrund familieninterner Spannungen zwischen seinem Vater Harry und dem Rest der Royal Family. Geboren wurde Archie 2019 in London. Inzwischen lebt er mit seinen Eltern und seiner Schwester Lilibet in Kalifornien, USA. Wie sie seinen siebten Geburtstag feiern werden, ist bisher nicht bekannt. Allerdings gehen Adelsexperten davon aus, dass Archies nahender Ehrentag bei seinem Großvater Charles eher unbequeme Gefühle hochbringen dürfte.

Archie und die vierjährige Prinzessin Lilibet sahen ihren Großvater väterlicherseits zuletzt im Juni 2022 während eines Besuchs in Großbritannien anlässlich der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der inzwischen verstorbenen Königin Elizabeth II. Wermutstropfen für Charles an Archies Geburtstag Adelsexpertin Jennie Bond erzählte bereits letztes Jahr gegenüber der Boulevardzeitung Mirror, dass der Kontaktabbruch zu seinem Sohn Harry für den König mit einem großen Verlust verbunden wäre. Es sei immer noch eine "große Traurigkeit" für den König, für seine beiden Enkelkinder ein Fremder zu sein. Auch die zerrüttete Beziehung zu Harry würde ihn schmerzen.