Royale Hochzeit 2026: William und Harry könnten unterschiedlich aufeinander reagieren
Peter Phillips wird laut Mitteilung, aus der mehrere Medien zitierten, am 6. Juni 2026 seine Partnerin Harriet Sperling heiraten. Die Trauung findet demnach im privaten Rahmen in der All Saints Kirche von Kemble in Cirencester (Gloucestershire) statt. Royal-Fans dürfte auch die Frage beschäftigen, ob sich die zerstrittenen Brüder Prinz Harry und Prinz William auf der Veranstaltung begegnen. Immerhin ist Peter ihr Cousin.
William und Harry: Seit 2024 kein persönliches Treffen
Das Magazin Closer berichtet unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider, dass das Brüderpaar unterschiedliche Herangehensweisen an ein etwaiges Wiedersehen haben könnte: "Harry und William waren seit August 2024 nicht mehr im selben Raum. Damals haben sie an der Beerdigung ihres Onkels, Lord Robert Fellowes, teilgenommen. Sie waren zwar beide anwesend, hielten sich aber völlig voneinander fern. Sie saßen getrennt voneinander im hinteren Teil der Kirche und sprachen kein einziges Wort miteinander."
Die königliche Familie sei "besorgt darüber, die Brüder wieder im selben Raum zu haben", so der namentlich nicht genannte Insider. "Während Harry an der Hoffnung festhält, ist William immer noch wütend über sein Verhalten. Es gibt so viele ungelöste Gefühle zwischen ihnen, und die Familie befürchtet, dass William bereit ist, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, was sogar zu einer Auseinandersetzung führen könnte. Ein Teil von William ist versucht, die Sache ein für alle Mal zu klären. Es gibt vieles, was noch nie von Angesicht zu Angesicht besprochen wurde."
Kate als Friedensstifterin?
Prinzessin Kate soll Frieden zwischen den Brüdern am Herzen liegen. "Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird sie die beiden auf jeden Fall dazu ermutigen, miteinander zu sprechen, und sei es nur kurz. Sie ist der Meinung, dass Harry sich aufrichtig entschuldigen muss und dass William seinem Bruder gegenüber offener sein sollte. In vielerlei Hinsicht sieht sie, dass beide Schuld daran haben, dass sich die Situation zugespitzt hat, aber sie fühlt sich in der Mitte gefangen. Sie würde nicht drängen, aber sie würde sie behutsam anleiten, wenn der Moment richtig erscheint", so die Closer-Quelle.
Ob beide Brüder tatsächlich Phillips' Jawort beiwohnen werden, bleibt unklar. Das öffentliche Interesse wird wohl so oder so groß sein.
Phillips brauchte "Sondergenehmigung" für Hochzeit
Die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Brautpaares, dass Phillips eine "Sondergenehmigung" eines hiesigen Pfarrers einholen musste. Der Grund: Sowohl er als auch Sperling waren schon einmal verheiratet. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin Sperling liiert.
Das Paar bestätigte seine Verlobung im vergangenen Jahr dem britischen Hello!-Magazin. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es im Sommer in einem offiziellen Statement. Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist.
Phillips' erste Ehe endete nach über zehn Jahren. Der Buckingham-Palast hatte im Jahr 2020 mitgeteilt, dass sich der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. und seine damalige Frau Autumn nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Phillips und die Kanadierin wollten demnach im südwestenglischen Gloucestershire bleiben und sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter teilen. Nach langen Diskussionen sei das Paar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung das Beste für ihre beiden Kinder und ihre "Freundschaft" sei, hieß es damals in der Erklärung. Sie hätten die damals 93-jährige Monarchin und ihre Familien bereits im Jahr zuvor darüber informiert.
Peter Phillips ist zwar Mitglied der Königsfamilie, vertritt sie aber nicht und besitzt auch keinen Titel. In der Vergangenheit hatte er etwa mit einem Werbespot für Milch im chinesischen Fernsehen für Aufsehen gesorgt.
Kommentare