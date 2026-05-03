Royale Hochzeit 2026: William und Harry könnten unterschiedlich aufeinander reagieren

Kate als Friedensstifterin?

Prinzessin Kate soll Frieden zwischen den Brüdern am Herzen liegen. "Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird sie die beiden auf jeden Fall dazu ermutigen, miteinander zu sprechen, und sei es nur kurz. Sie ist der Meinung, dass Harry sich aufrichtig entschuldigen muss und dass William seinem Bruder gegenüber offener sein sollte. In vielerlei Hinsicht sieht sie, dass beide Schuld daran haben, dass sich die Situation zugespitzt hat, aber sie fühlt sich in der Mitte gefangen. Sie würde nicht drängen, aber sie würde sie behutsam anleiten, wenn der Moment richtig erscheint", so die Closer-Quelle.

Ob beide Brüder tatsächlich Phillips' Jawort beiwohnen werden, bleibt unklar. Das öffentliche Interesse wird wohl so oder so groß sein.

Phillips brauchte "Sondergenehmigung" für Hochzeit

Die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Brautpaares, dass Phillips eine "Sondergenehmigung" eines hiesigen Pfarrers einholen musste. Der Grund: Sowohl er als auch Sperling waren schon einmal verheiratet. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin Sperling liiert.

Das Paar bestätigte seine Verlobung im vergangenen Jahr dem britischen Hello!-Magazin. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es im Sommer in einem offiziellen Statement. Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist.