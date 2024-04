Unerhörte Bitte von Prinzessin Anne, die Mike Tindall vor seiner Hochzeit mit Zara ablehnte

In einem Gespräch mit Radio Times im November verteidigte er seine Schwiegermutter: "Es war eine lockere, scherzhafte Bemerkung." Es sei eben "keine große Sache" gewesen. "Sieh dir meine Nase an - kannst du es ihr verübeln?", scherzte Tindall, der für seine lockeren Sprüche bekannt ist.

2022 nahm Tindall an der britischen Version des Dschungelcamps teil und plauderte dabei eine weitere pikante Situation aus. Im Gespräch mit seinen Mitcamperinnen und -campern verriet er etwa den wohl unangenehmsten Moment mit Prinzessin Anne. "Zara feierte Geburtstag, es war eine Disco-70er-Jahre-Themenparty. Ich tanzte in meinen Schlaghosen, mein Outfit war ziemlich eng - Hintern und Beine eines Rugbyspielers passen kaum wo hinein. Meine Hose riss, als ich mit meiner Schwiegermutter tanzte, direkt vor ihr", so Tindall, der ganz zur Freude seiner Camp-Kollegen weiter ausführte, dass seine Unterwäsche sichtbar wurde. "Auf den Boxershorts, die ich damals anhatte, stand: 'Knabber an meinen Nüssen.'" Offenbar zu viel für Anne: "Als ich mich umdrehte, ging sie weg und sagte: 'Das möchte ich lieber nicht'", so Tindall.

Mike und Zara, die seit 2004 ein Paar sind, hatten ihre Verlobung kurz vor Weihnachten 2010 bekanntgegeben und 2022 geheiratet. Obwohl Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II., trägt Zara - ehemals Phillips - keinen Adelstitel. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Erfolge als Vielseitigkeitsreiterin. Sie wurde 2005 Doppel-Europameisterin und ein Jahr später Weltmeisterin.