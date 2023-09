Prinz William wegen Cousine Zara Tindall "in Tränen aufgelöst"

"Ich war in Exmoor damals beim Campen. Wir haben uns alle um das Handy geschart und zugeschaut", sagte William bei einer am Samstag ausgestrahlten Folge des Rugby-Podcasts "The Good, The Bad, And The Rugby", der von Zaras Ehemann Mike (44) moderiert wird.

Als sie gewonnen habe, sei er "in Tränen aufgelöst" gewesen, erzählte William. William und seine Frau Prinzessin Kate (41) sowie Zaras Mutter, Prinzessin Anne (73) sind Schirmherren der Rugby-Verbände von England, Wales und Schottland.