Palast auf den Tod des Königs vorbereitet: Protokoll, was in diesem Fall passiert

In seiner ersten Rede an die Nation nach seinem Amtsantritt hatte Charles das Bekenntnis der verstorbenen Queen Elizabeth II. zum lebenslangen Dienst erneuert. Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es nun erneuern, hatte Charles gesagt. Bis zum Tod Elizabeths am 8. September 2022 war er 70 Jahre lang Thronfolger gewesen.

" Operation Menai Bridge": Palast auf Tod von König Charles vorbereitet

Spekulationen um eine baldige Abdankung reißen dennoch nicht ab. Tatsächlich ist der britische Palast schon lange auf den Tod des Königs vorbereitet. "Operation Menai Bridge" lautet der Codename des Plans, der die Angelegenheiten nach dem Tod von König Charles III. regelt. Der Plan beinhaltet die Bekanntmachung des Ablebens, die offizielle Trauerfeier und das Staatsbegräbnis - ähnlich wie die "Operation London Bridge", welche ein Protokoll für den Fall des Todes von Queen Elizabeth II. beinhaltete. Der Name geht auf die Menai Bridge zurück. Diese ist die erste eiserne Hängebrücke der Welt und steht in Anglesey in Wales. Charles trug den Großteil seines Lebens als Thronfolger den Titel "Prince of Wales", den mittlerweile sein Sohn William innehat.

Eingeführt wurden die Codenamen, um zu verhindern, dass die Todesnachricht vor der offiziellen Bekanntmachung an die Presse gerät.