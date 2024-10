Königin Camilla: Sohn verrät überraschendes Geheimnis über sie

Großbritanniens Königin Camilla bekommt von ihrem Sohn ein Kompliment für ihre Kochkunst. "Sie ist eine gute Köchin", sagte Tom Parker Bowles der Deutschen Presse-Agentur. Sie koche auch heute noch manchmal. In seiner Kindheit habe seine Mutter zum Beispiel Brathähnchen, gebackene Eier oder Shepherd's Pie zubereitet.

Tom Parker Bowles ist der Sohn von Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles . Der Autor und Essenskritiker setzt sich in seinem neuen Buch "Zu Tisch bei den Royals" mit der königlichen Küche auseinander.

In einem Interview mit der Zeitung Times sprach der 49-Jährige über das Verhältnis zu Camilla. "Jeder, der meine Mutter kennenlernt, meint... Ich meine, jeder Sohn würde das sagen, aber sie ist jemand, mit dem ich gerne essen gehe. Und ich gehe mit ihr in Schottland spazieren. Es wird immer Streit geben, Meinungsverschiedenheiten. Es wäre sehr merkwürdig, wenn wir uns in allem einig wären. Unheimlich. Ich ärgere sie sicherlich manchmal."

Camilla hat "noch nie ein Glas Gin getrunken"

Dass man ihr nachsagt, sie lebe ausschweifend, stimme nicht. "Oh, wissen Sie, dass sie den Ruf hat, Gin zu trinken und zu rauchen? Sie hat noch nie in ihrem Leben ein Glas Gin getrunken. Sie raucht nicht", so Parker Bowles. Seine Mutter trinke kaum. "Ich habe sie noch nie sehr beschwipst gesehen."