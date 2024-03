"Timing kein Zufall": Sussexes ruinieren mit Verkündung Williams großen Moment

Prinz William und Prinz Harry ehrten am Donnerstagabend im Rahmen einer Gedenkveranstaltung in London beide ihre verstorbene Mutter Diana .

Prinz William hielt bei der Diana Legacy Award-Veranstaltung im Science Museum eine Rede und überreichte Auszeichnungen. Sein in den USA lebende Bruder Harry wurde virtuell dazugeschaltet.

Doch wie so oft, wenn es um die britischen Royals geht, verlief die Teilnahme des Thronfolgers und des Herzogs von Sussex nicht ohne nachträgliches Kopfschütteln.

Die Sussexes sorgten am Donnerstag mit gleich zwei Ankündigungen für Gesprächsstoff. Zuerst stellte Meghan ihre neue Lifestyle-Marke American Riviera Orchard vor, die angeblich Marmeladen und Küchenutensilien verkaufen wird, kurz bevor William bei den Awards eintraf. Dann, während er noch bei der Veranstaltung war, gaben die Sussexes den Gewinner ihres mit 100.000 US-Dollar dotierten NAACP – Archewell Foundation Digital Civil Rights Award bekannt.

William verließ den Veranstaltungsort gegen 20:15 Uhr. Erst nach seinem Abgang wurde Harry aus Kalifornien dazugeschaltet. Der Herzog von Sussex sprach gegen 21 Uhr mit der Gruppe der Gewinner, die ihm mitteilten, dass er in Großbritannien vermisst werde.

Der Zeitpunkt der Bekanntgaben wird von Adelsexperten mit einem Stirnrunzeln kommentiert. Der königliche Kommentator Richard Fitzwilliam sagte gegenüber MailOnline: "Meiner Meinung nach tun die Sussexes nichts aus Versehen und das Timing ist oft absolut entscheidend."

"Und das (Timing) ist kein Zufall", fuhr er fort. "Seit Jahren sind sie unberechenbar, aber in einer Hinsicht sind sie vorhersehbar, und das ist der unfehlbare Zeitpunkt, an dem sie glauben, dass es von Vorteil ist, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie machen nichts aus Versehen."