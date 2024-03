Seltener gemeinsamer Auftritt verdeutlicht Tiefe der Fehde zwischen William und Harry

Und auch der geplante "gemeinsame" Aufritt der beiden Brüder am 14. März in London wird nicht so verlaufen, dass von einer Annäherung zwischen William und Harry die Rede sein könnte.

William und Harry nehmen an Gedenkveranstaltung für Diana teil - ohne einander zu begegnen

Was zunächst Hoffnung auf eine Versöhnung gab: Prinz Harry wird heute Donnerstag per Videoanruf an einer Gedenkveranstaltung für Prinzessin Diana in London teilnehmen. Auch Prinz William wird da sein. Die Brüder werden damit am Abend einen seltenen gemeinsamen Auftritt bei der Diana Legacy Award-Veranstaltung im Science Museum absolvieren - allerdings werden sie sich nicht einmal virtuell begegnen.