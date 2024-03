Affären-Gerücht um William: Ist Kate deswegen untergetaucht?

So ganz scheinen Royal-Fans den Angaben des Palastes aber nicht zu vertrauen. Jetzt werden die Spekulationen nur noch böser: Verschwörungstheoretiker spekulieren, dass Kate vielleicht in Wahrheit untergetaucht sei, weil ihr Mann ihr fremdgehe.

Befeuert wurde das Gerücht jetzt wieder von US-Moderator Stephen Colbert. In seiner Sendung "The Late Show" machte er sich über die Verschwörungstheorien um Kate lustig und brachte den Namen von Rose, der Herzogin von Cholmondeley, dabei erneut mit ins Spiel.

"Das Königreich ist durch das scheinbare Verschwinden von Kate Middleton in Aufruhr geraten. Nun vermuten Internetexperten, dass Kates Abwesenheit möglicherweise damit zusammenhängt, dass ihr Ehemann, der zukünftige König von England, William, eine Affäre hat", sagt er seiner Show. "Ich denke also, wir alle wissen, wer die angebliche andere Frau sein soll. Sagen Sie es mit mir – die Marquiseurin von Cholmondeley – was für ein wunderschöner Name."