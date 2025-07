Thronjubiläum: Moment zwischen Charlène und Caroline sagt viel über ihre Beziehung aus

Am Samstag, dem 19. Juli, feierten die Grimaldis in Monaco Fürst Albert s 20-jähriges Thronjubiläum. Albert II. hatte 2005 die Regentschaft übernommen, nachdem sein Vater Fürst Rainier verstorben war.

Süßer Moment zwischen Caroline und Gabriella

Bei den Feierlichkeiten wurde ein besonders herzerwärmender Moment zwischen Gabriella und ihrer Tante eingefangen. Nachdem Albert II. mit einer Mega-Torte geehrt worden war, versuchte die zehnjährige Gabriella offenbar von dem XXL-Backwerk zu naschen. Caroline beugte sich daraufhin zu der Schülerin herunter, offenbar um ihr etwas zu sagen. Jacques und seine Mama standen dicht hinter Gabriella und auch Charlène schien sich an dem Gespräch zu beteiligen.

Die Szene zeigt, dass Caroline zu den Kindern ihrer Schwägerin und ihres Bruders eine innige Beziehung zu haben scheint - was auch positive Auswirkungen auf Charlènes und Carolines Verhältnis haben dürfte.

"Viel Unterstützung füreinander"

Royal-Experten hatten in der Vergangenheit kein besonders inniges Bild von den Grimaldis, denen unter anderem nachgesagt wird, Charlène keinen allzu herzlichen Empfang beschert zu haben, gezeichnet.

"Ja, ich kann nicht sagen, dass ich jemals gedacht hätte, dass sie eine besonders enge Familie sind", zitierte Mirror die Adels-Kennerin Jess Isles. "Ich meine, ich weiß, dass der Tod von Fürstin Grace [Kelly] Caroline, Albert und Stéphanie eng zusammengebracht hat, aber ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt für die Art von Familie halte, in der die Tanten einspringen würden, um mit den Kindern auszuhelfen."

Als sich Charlène vor einigen Jahren aufgrund gesundheitlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurückzog, zeigten sich Alberts Schwestern Caroline und Stéphanie aber wieder vermehrt an der Seite des Fürsten. So begleitete Caroline in ihrer Funktion als Schwester und Tante ihren Bruder und die Zwillinge Jacques und Gabriella zu einem Auftritt in einem Weihnachtsdorf in Monaco.