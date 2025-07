20-jähriges Thronjubiläum in Monaco: Albert zeigt sich von gänzlich neuer Seite

Alberts Schwestern Caroline und Stéphanie von Monaco wählten für die Feierlichkeiten zurückhaltende Outfits in Weiß. Der Rest der für ihren exquisiten Modegeschmack bekannten Familie präsentierte sich ebenfalls in vergleichsweise schlichten Looks.

Das Kleid der Fürstin stach farblich heraus: Die ehemalige Schwimmerin Charlène zeigte sich in einem kräftigen Rosa-Ton - was sie zum optischen Hingucker bei den Feierlichkeiten machte.

Die Fürstin hatte ihren Ehemann bereits beim Rot-Kreuz-Ball vor wenigen Tagen mit rührenden Worten geehrt. "Seitdem hast du Monaco mit Weisheit, Mut und Entschlossenheit geführt. Du hast viele Veränderungen in Monaco eingeleitet, manchmal mit schwierigen Entscheidungen, stets geleitet von deinem Wunsch nach Einheit und Gelassenheit für unser Land", hatte sie da erklärt.

Die Fürstin versicherte, "dass ich immer an deiner Seite sein werde, mit allen Monegassen. Wir stehen dir von ganzem Herzen bei, um Monaco und seine Zukunft unter deiner Führung zu schützen. Wir lieben dich, wir unterstützen dich und wir danken dir, dass du für uns alle da bist."

Rührender Vater-Sohn-Moment

Und auch am Samstag präsentierten sich Charlène und Albert als eingespielte Einheit und herzliche Familie. Der Fürst gab sich an seinem großen Tag nahbarer denn je. Besonders rührend war ein Moment, in dem er seinen Sohn Jacques (10), der ihn eines Tages beerben wird, liebevoll an sich drückte.

