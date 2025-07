Rot-Kreuz-Ball: Charlènes zärtliche Worte über Albert und romantische Geste

Der jährlich stattfindende Rotkreuz-Ball bildet einen der Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens in Monaco. Die seit 1948 stattfindende Veranstaltung dient der Finanzierung humanitärer Projekte der monegassischen Rotkreuz-Organisation. Seit ihrer Heirat mit Albert II. im Jahr 2011 ist Fürstin Charlène Ehrenpräsidentin des Roten Kreuzes von Monaco - und in dieser Funktion beim diesjährigen Rotkreuz-Ball in voller Pracht anwesend.

Monaco feierte am Samstag 76. Rotkreuz-Ball

Sie und Albert nahmen in Begleitung von Camille Gottlieb sowie Louis und Marie Ducruet an der 76. Gala des Monegassen-Roten Kreuzes im legendären Salle des Étoiles im Sporting Monte-Carlo am Samstag, dem 12. Juli, teil.

Charlène beehrte die Gala in einem hellblauen Kleid des libanesischen Designers Elie Saab. Albert kam im Anzug, bestehend aus einer schwarzen Hose, einem weißen Blazer und roter Masche.