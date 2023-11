Ewige Feindinnen? Hinweise auf neue Dynamik zwischen Charlène und Caroline

Über die vermeintlich frostige Beziehung von Fürstin Charlène und Caroline wurde in der Vergangenheit viel berichtet. Nicht selten kam es vor, dass Charlène Events, an denen Caroline Hauptattraktion war, wie dem alljährlichen Rosenball von Monaco, fernblieb - was jedes Mal für Spekulationen sorgte. Zuletzt hieß es sogar, die ehemalige Profischwimmerin hätte einen vermeintlichen Ehe-Vertrag mit Albert ausverhandelt, in dem unter anderem festgelegt worden sein soll, dass sie keine gemeinsamen Auftritte mit Caroline mehr absolvieren muss. Doch das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Die beiden Damen absolvierten in den vergangenen Tagen gleich drei gemeinsame Auftritte - und einen davon sogar ohne Fürst Albert II. als Puffer.

Charlène und Caroline: Ungewohnt Entspannt

Am 19. November wurde im Fürstentum Monaco der Nationalfeiertag gefeiert, präsentierte sich die Fürstenfamilie untertags im Hof des Palastes. Hier machten die Ehefrau von Albert und dessen Schwester Caroline noch - wie gewohnt - einen recht distanzierten Eindruck. Die Boulevardpresse staunte aber nicht schlecht, als sich die beiden am Sonntagabend dann bei der Nationalfeiertags-Gala im Grimaldi Forum mit scheinbar aufeinander abgestimmten Outfits zeigten.

➤ Lesen Sie hier mehr: Caroline und Charlène glitzern bei Nationalfeiertags-Gala um die Wette