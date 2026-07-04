Taufpate von Prinz George: Warum die Royals ihn aus dem Ruhestand zurückholten

Jamie Lowther-Pinkerton, einstiger Privatsekretär und Vertrauter von Prinz William und Prinz Harry, gab kleine Einblicke in sein früheres Leben an der Seite der Royals. Er sei anlässlich Charles' Krönung zwischenzeitlich „aus dem Ruhestand zurückgeholt worden“, um „die ‚Katzenhüterrolle‘ zu übernehmen“, erzählte er der Zeitung The Times laut dem Magazin Marie Claire. Gemeint sollen Prinz George und die anderen jungen Pagen - darunter Königin Camillas Enkel Gus, Louis und Freddy - gewesen sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/TOLGA AKMEN Prinzessin Kate und Jamie Lowther-Pinkerton

Jamie Lowther-Pinkerton ist einer von Prinz Georges sieben Taufpaten „Wir haben eine Woche zusammen verbracht“, verriet er der Times über die damalige Zeit. Jamie Lowther-Pinkerton ist auch Georges Taufpate. „Wir hatten so viel Spaß, denn wir mussten zwar unsere Pflichten erfüllen, aber danach haben wir uns das Imperial War Museum angesehen. Es waren bezaubernde Jungen, alle miteinander, wirklich bezaubernd. So brav – ganz anders als ich damals, wissen Sie. Ich war sozusagen ein kleiner Rabauke.“

In letzter Zeit dürfte er nicht besonders präsent gewesen sein, wie Lowther-Pinkerton andeutet: Er sei eben „ein besserer Pate, wenn es darum geht, ein bisschen Spaß zu haben. Ich habe noch andere Patenkinder, und ich habe riesigen Spaß mit ihnen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen – hoffentlich ist das dann der Zeitpunkt, an dem JLP (wie Lowther-Pinkerton innerhalb der Familie genannt werden soll) aus seinem Kokon schlüpft.“ Lowther-Pinkerton arbeitete von 2005 bis 2013 als Privatsekretär für William und Harry. Er ist einer von sieben Paten Georges, der das älteste Kind von Prinz William und Prinzessin Kate ist. Neben ihm übernahmen 2013 auch Oliver Baker (ein früher Studienfreund von Prinz William und Kate), Emilia Jardine-Paterson (eine Schulfreundin von Kate), Julia Samuel (eine enge Freundin von Williams Mutter Diana), William van Cutsem (ein Freund Williams seit Kinderzeiten) sowie Earl Hugh Grosvenor die Patenschaft. Noch vor Georges Geburt hatte Lowther-Pinkerton seinen Dienst als Privatsekretär beendet.