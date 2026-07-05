Prinzessin Annes einfacher Snack, bei dem sich die Gemüter spalten

In Zeiten, in denen sich Teile der Öffentlichkeit nach jedem noch so kleinen, anrüchig anmutenden Detail aus dem Leben der Royals sehnen, macht die britische Prinzessin Anne in erster Linie ihren Job. Die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. gilt als äußerst fleißig, schlagfertig - und offenbar recht bescheiden, was ihre Snacks angeht.

Laut Darren McGrady, früherer Koch der im Jahr 2022 verstorbenen Elizabeth II., isst Anne gerne Bananen, hat dabei aber eine bestimmte Vorliebe. Im Gespräch mit Today habe er laut dem Magazin Hello! verraten, dass Anne Bananen bevorzugte, „die schon fast schwarz – also überreif – waren, weil sie leichter verdaulich sind“. Sehr reife Bananen sind besonders zuckerhaltig und daher besonders süß. Ob gerade reif oder gerade noch essbar: Wie man Bananen am liebsten isst, bleibt Geschmackssache.