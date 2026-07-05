Prinzessin Annes einfacher Snack, bei dem sich die Gemüter spalten
In Zeiten, in denen sich Teile der Öffentlichkeit nach jedem noch so kleinen, anrüchig anmutenden Detail aus dem Leben der Royals sehnen, macht die britische Prinzessin Anne in erster Linie ihren Job. Die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. gilt als äußerst fleißig, schlagfertig - und offenbar recht bescheiden, was ihre Snacks angeht.
Laut Darren McGrady, früherer Koch der im Jahr 2022 verstorbenen Elizabeth II., isst Anne gerne Bananen, hat dabei aber eine bestimmte Vorliebe. Im Gespräch mit Today habe er laut dem Magazin Hello! verraten, dass Anne Bananen bevorzugte, „die schon fast schwarz – also überreif – waren, weil sie leichter verdaulich sind“. Sehr reife Bananen sind besonders zuckerhaltig und daher besonders süß. Ob gerade reif oder gerade noch essbar: Wie man Bananen am liebsten isst, bleibt Geschmackssache.
Queen aß Bananen mit Messer und Gabel
Darren McGrady verriet der New York Post zufolge in seinem Buch „Eating Royally“ auch, dass bei Queen Elizabeth stets Messer und Gabel zum Einsatz kamen, wenn sie Bananen aß. Die Queen habe zunächst den oberen und unteren Teil der Frucht abgeschnitten, sie mit dem Messer geöffnet und dann kleine Stücke zu sich genommen - um nicht „wie ein Affe“ abbeißen zu müssen.
Anne wird am 15. August 76 Jahre alt. Wie ihr Vater, der 2021 gestorbene Prinz Philip, hat Anne eine Neigung, Sprüche zu klopfen. Zu Übungen, an denen sie als Ehrenoffizierin des Militärs am Steuer von Panzern teilnahm, sagte sie vor einigen Jahren: „Perfekt für den Trafalgar Square, löst einfach alle deine Probleme!“ Der Platz im Zentrum Londons ist notorisch von Stau geplagt.
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