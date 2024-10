"Stress": Die größte Herausforderung für Kate nach Chemotherapie

Prinzessin Kate kehrte am 10. Oktober nach abgeschlossener Chemotherapie an der Seite ihres Mannes, Prinz William , zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück.

Besonderes Detail an Kates Comeback-Auftritt

Auf dem Weg zum örtlichen Gemeindezentrum wirkten William und Kate synchroner denn je: Kate trug einen Mantel von Alexander McQueen und ein gepunktetes Kleid von Whistles und William einen burgunderfarbenen Pullover und eine Krawatte unter seinem Sakko.

"Es war eine Erinnerung daran, was für ein mächtiges Team sie sind", stellt der königliche Experte und Autor von "The King: The Life of Charles III" Christopher Andersen gegenüber Us Weekly fest. William habe zutiefst dankbar gewirkt, "seinen Lieblingsmenschen an seiner Seite zu haben".