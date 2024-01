Sarah Ferguson nach zweiter Krebsdiagnose in Österreich behandelt: So geht es ihr

Ihr Hautarzt habe mehrere Muttermale wegmachen und untersuchen lassen, als sie sich nach ihrer Mastektomie (Entfernung von Brustgewebe) einer rekonstruierenden Operation unterzogen habe. "Und eines davon wurde als krebsartig identifiziert", hieß es in der Stellungnahme.

Ferguson in Österreich in Behandlung

Die zweite Krebsdiagnose innerhalb weniger Monate sei "ein Schock und ein Schlag ins Gesicht" gewesen, sagt ein Freund von Fergie im Gespräch mit dem US-People-Magazin.

Die Herzogin sei aber "sehr widerstandsfähig und gut gelaunt", so der namentlich nicht genannte Insider. Ferguson habe nach ihrer Diagnose einige Zeit im Mayrlife Medical Health Ressort im steirischen Altaussee verbracht, heißt es in dem Bericht. "Die Zeit in Österreich hat ihr geholfen, ihre Kräfte zu sammeln", zitiert People seine Quelle. "Und ihre Familie unterstützt sie dabei." Zusätzlich werde Fergie auch in London behandelt.

Am Montag veröffentlichte sie selbst ein Statement. Sie sei "dankbar für die vielen Botschaften der Liebe und Unterstützung", schreibt Ferguson und bedankt sich bei ihren Ärzteteams. "Ich ruhe mich jetzt bei der Familie zu Hause aus."