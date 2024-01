Sarah "Fergie" Ferguson: "Ich bin 64 und fange gerade erst an"

Dass sie heuer nicht nur zum privaten Weihnachtsessen auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham, sondern auch zum Gottesdienst eingeladen war, machte Schlagzeilen. Charles soll Fergie Skandalen zum Trotz stets gemocht haben, schreibt Page Six. Ein Palastinsider verriet dem Promiportal: "Sarah stand dem König schon immer sehr nahe und ist ihm zugetan. Außerdem sie ist Königin Camilla inzwischen näher gekommen." Daneben sei sie der Familie stets loyal gewesen.

F√ľr Fergie scheint ein neues Zeitalter zu beginnen. Nach ihrer Operation zeigte sie sich offen und erhielt viel Zuspruch. "Es ist wirklich gro√üartig - die Liebe, die ich von der ganzen Nation bekomme", erz√§hlte sie in ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah". Es seien die "sch√∂nsten, sch√∂nsten Blumen" angekommen, auch Briefe und Karten.

"Das ist etwas, was mir auch absolut die Kraft gegeben hat, weiterzumachen, weil ich die Menschen nicht h√§ngenlassen will", sagte Ferguson. Sie f√ľgte an: "Ich werde mich selbst auch nicht h√§ngenlassen." Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge war bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden, dass Ferguson Brustkrebs in einem fr√ľhen Stadium hat. Im Podcast und bei Instagram rief sie dazu auf, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.

"Im Moment erhole ich mich, aber ich m√∂chte meine Geschichte in meinem Podcast teilen", schrieb sie im Juli auf Instagram. Sie bedankte sich dort auch bei √Ąrzten, Krankenpflegern und medizinischem Fachpersonal. "Ich bin mehr als gl√ľcklich, dass ich Sie habe. Ich ermutige jeden, sich untersuchen zu lassen."